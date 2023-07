Calcio, Dell'Orco vuole riprendersi il Perugia

Tutto iniziò quel maledetto 24 di febbraio, in una serata tutt'altro che felice in terra toscana. Il Perugia, reduce dal sonante 3-0 nel derby, era chiamato ad una conferma non molto facile all'Arena Garibaldi contro un Pisa a caccia di punti playoff ma che non stava attraversando un bel periodo. E dire che la partita sembrava essersi messa nel migliore dei modi: al 30' l'espulsione di Hermannsson, piuttosto discutibile a dir la verità, ed il rigore trasformato 9' più tardi da Casasola, avevano aperto ai biancorossi un'autostrada per la conquista di tre punti davvero di platino per la propria classifica.

Poi qualcosa è cambiato, chiaramente in negativo: un uno due firmato Morutan - Marin, messo a segno tra il 51' ed il 58' malgrado la temporanea inferiorità numerica (verrà espulso in seguito anche Paz) rovescia tutto. Il segno premonitore che tutto si sarebbe complicato si è manifestato già al 14': Cristian Dell'Orco, perno difensivo nonchè capitano della squadra, è stato costretto ad uscire e ad essere sostituito da Curado, mandando all'aria i piani soprattutto futuri di Castori. La diagnosi, effettuata nei giorni successivi, è spietata: lesione del legamento crociato anteriore destro. Tradotto in soldoni, necessaria operazione e campionato finito.

Una mancanza troppo grande

La rosa non era nel complesso adatta a disputare la serie B, ma l'assenza di Dell'Orco nelle ultime 12 gare non ha certamente aiutato il Grifo nella ricorsa ad una salvezza che ad un certo punto sembrava ampiamente alla portata. I numeri parlano chiaro: le uniche due vittorie in questo lungo lasso di tempo sono state quelle in trasferta a Cittadella (0-2 il 18 marzo) e quella contro il Benevento nell'ultima giornata (3-2 il 19 maggio successivo). Davvero troppo poco per sperare in qualcosa di importante.

Un occhio anche alla casella dei gol subiti: ben 22 (Pisa compresa), segno che con la sua uscita di scena il reparto difensivo ha perso le certezze accumulate nei mesi precedenti. E questo si è rivelato alla lunga un handicap pesantissimo.

Verso l'uscita dal tunnel

Il difensore originario di Sant'Angelo Lodigiano però è pronto allo sprint verso il rientro in campo. O per lo meno ci prova. Negli ultimi due giorni di allenamenti si è notata anche la sua presenza, seppur in maniera differenziata. Le sue condizioni appaiono in evidente miglioramento e, qualora le tabelle di marcia venissero rispettate, è possibile un ritorno in gruppo tra un mese. Il Perugia sta dunque per mettere a segno il suo primo vero acquisto.