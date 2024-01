Calcio serie C, il Perugia risorge con l'anno nuovo e piega al Curi la Lucchese

E' finita. Il Perugia inizia come meglio non potrebbe il 2024 piegando, al termine di un secondo tempo davvero di grande livello, una Lucchese che nel primo tempo più di un grattacapo lo aveva creato. Decisivi i gol di Ricci, autore di una straordinaria rovesciata acrobatica, Paz e Sylla, autore anche lui di un debutto da applausi (due assist e l'acuto finale). E' un risultato importante per i biancorossi, che scavalcano il Pescara, clamorosamente sconfitto dalla Juve Next Gen, e si issano in quarta posizione. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo incontro.

93' Magnaghi può accorciare, Cancellieri ribatte il suo tiro al volo

92' il Perugia chiude i conti: imbucata di un Cancellieri strepitoso per Sylla che fa secco Chiorra. E siamo 3-0

concessi 4' di recupero

88' Yeboah ha la palla per riaprire il match ma trova l'opposizione di un difensore

87' Magnaghi ci prova dalla distanza, Adamonis blocca in due tempi

86' Rizzo Pinna batte dal limite, centrale

82' Russo ci prova dal limite, palla che si alza sopra la traversa

81' destro di Cudrig che manca di pochissimo il bersaglio

78' Iannoni prova ad insidiare Chiorra da posizione defilata, il portiere smanaccia in angolo

77' la Lucchese ci prova: cross di Quirini per Magnaghi che si gira e, complice il disturbo di un difensore, manda fuori da centro area

75' esce Visconti ed entra Magnaghi per la Lucchese

72' il Perugia raddoppia: splendido suggerimento di Sylla per Paz che stavolta non perdona. Terzo gol in campionato per il colombiano

71' nella Lucchese entra Russo al posto di Guadagni

70' ammonito Fazzi per fallo su Cudrig

69' esce nel Grifo Matos entra Cudrig

61' Tumbarello strattona Kouan e si becca il giallo

57' ammonito Quirini per comportamento non regolamentare

56' Cancellieri recupera palla e dal limite impegna a terra Chiorra. Gli ospiti protestano poichè il terzino ha proseguito l'azione malgrado Cangianiello fosse a terra

55' ammonito Guadagni per fallo su Matos

51' imbucata di Matos per Paz che colpisce il palo, sulla respinta Sylla segna ma in fuorigioco

50' Cancellieri conclude sull'esterno della rete una prolungata azione

48' Ricci non ce la fa e deve cedere il posto a Iannoni

Si riprende con Bozzolan che cede il posto a Cancellieri nel Perugia

Non c'è recupero e si chiude il primo tempo. Bella partita fino a questo momento con occasioni da una parte e dall'altra: Lucchese sfortunata con due legni colpiti e punita da un grandissimo gol di Ricci, davvero bravo a mettere dentro con una rovesciara acrobatica. Necessario ora rischiare il meno possibile e chiudere la partita conquistando tre punti importantissimi visti gli altri risultati. A più tardi per la cronaca dei secondi 45'

43' punizione di Rizzo Pinna che si stampa sul palo interno

35' RICCIIII! Straordinaria e meravigliosa rovesciata dell'attaccante degna del miglior Vialli su cross di Sylla. 1-0

33' ammonito Bozzolan per fallo su Tumbarello

23' la Lucchese segna con Yeboah su angolo di Guadagni, ma il guardalinee segnala che la traiettoria era irregolare e il gol viene annullato

18' prova il sinistro Vulikic, sul fondo

17' Rizzo Pinna si accentra e tenta la conclusione a giro, palla che si alza sopra la traversa

16' replica dalla parte opposta Yeboah con un sinistro al volo a lato non di molto

15' stavolta è Ricci a sfiorare il gol, sul cui destro in corsa Chiorra compie un vero miracolo

13' prima vera occasione per il Grifo: Paz mette Matos tutto solo davanti a Chiorra che sbaglia clamorosamente la misura del rasoterra

9' Torrasi ruba palla sulla trequarti e la cede a Sylla il quale serve sulla sinistra Torrasi la cui battuta viene respinta a pugni uniti da Chiorra

4' ancora una palla persa a centrocampo dal Grifo, si invola Guadagni verso il limite senza opposizione ma il suo tiro è centrale

2' subito la Lucchese vicinissima al gol: Rizzo Pinna penetra da destra e serve Yeboah che di prima intenzione centra il palo

Partiti

Le formazioni ufficiali

PERUGIA (3-4-2-1): Adamonis; Vulikic, Angella, Dell’Orco; Paz, Torrasi, Kouan, Bozzolan; Ricci F., Matos; Sylla. A disp. Furlan, Abibi, Viti, Mezzoni, Cancellieri, Acella, Bezziccheri, Santoro, Iannoni, Bartolomei, Cudrig, Polizzi. All. Formisano

LUCCHESE (4-2-3-1): Chiorra; Fazzi, Quirini, Alagna, De Maria; Tumbarello, Cangianiello; Guadagni, Rizzo Pinna, Visconti; Yeboah. A disp. Coletta, Berti, Quochi, Tiritiello, Perotta, Djibril, Leone, Russo, Romero, Sueva. Magnaghi. All. Gorgone

Previsione rispettata: Santoro parte dalla panchina, mentre Ricci e Matos assistono l'ultimo arrivato Sylla. Sorpresa invece a centrocampo con l'esclusione di Bartolomei a vantaggio di Kouan. Nella Lucchese Quirini e Alagna sono i centrali di una difesa in emergenza viste le assenze. Debutta Fazzi a destra con Visconti sull'out opposto. Guadagni, Rizzo Penna e Yeboah giocano sulla trequarti a sostegno di Magnaghi.

Obbligatorio ripartire bene

La serie C riparte e per il Perugia c'è subito una bella occasione per riscattare le ultime due sconfitte. Al Curi arriva una Lucchese dall'andamento altalenante e i biancorossi dovranno tornare a far vedere di che pasta sono fatti dopo un mese di dicembre piuttosto negativo. Si spera che l'anno nuovo possa sbloccare questa squadra, sembrata fortemente frenata dalla Vis Pesaro in poi. Ne necessita soprattutto la classifica, fortemente insoddisfacente: la corsa alle posizioni più consone passa anche da partite come queste.

Per Formisano le scelte sono obbligate in difesa, mentre prende corpo una clamorosa esclusione di Santoro, con Ricci e Matos che potrebbero posizionarsi alle spalle di Sylla, da due giorni a Pian Di Massiano e subito pronto per essere gettato nella mischia. Mancano ancora gli squalificati Alessandro Seghetti e Francesco Lisi oltre che l'infortunato Federico Vasquez.

Sull'altro fronte Gorgone deve far fronte ad una vera e propria emergenza nel reparto arretrato non potendo disporre dei vari Andrea Titiriello, Alessio Sabbione e Francesco Benassai. Out anche Robert Gucher. Alla fine il tecnico potrebbe passare a difendere a quattro, con l'innesto dell'ex Niccolò Fazzi, in biancorosso in due stagioni distinte.

Perugia Today garantirà la diretta testuale dell'incontro a partire dalle 16:15. A seguire commenti ed interviste dalla sala stampa del Curi.

Le probabili formazioni

PERUGIA (3-4-2-1): Adamonis; Vulikic, Angella, Dell’Orco; Paz, Torrasi, Kouan, Bozzolan; Ricci, Matos; Sylla. A disp. Abibi, Furlan, Viti, Cancellieri, Mezzoni, Iannoni, Bezziccheri, Bartolomei, Acella, Santoro, Cudrig, Polizzi. All. Formisano

LUCCHESE (4-2-3-1): Chiorra; Fazzi, Alagna, De Maria, Visconti; Tumbarello, Cangianiello; Guadagni, Rizzo Pinna, Yeboah; Magnaghi. A disp. Coletta, Perotta, Quirini, Djibril, Leone, Russo, Romero, Sueva. All. Gorgone