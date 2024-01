Calciomercato Perugia, arriva l'attaccante: ufficiale Sylla

Il Perugia non sta a guardare e conclude il primo acquisto del mercato invernale, che ha aperto i battenti lo scorso 2 gennaio. Dalla Vis Pesaro arriva l'attaccante Youssouph Cheikh Sylla, classe 1998, che va dunque a rimpinguare un reparto decisamente in sofferenza nelle ultime giornate a causa di contingenze varie, ovvero infortuni e squalifiche.

Il ds in pectore Jacopo Giugliarelli, di concerto con lo staff tecnico, ha scelto questo lungagnone soprattutto per alcune sue caratteristiche tecniche che possono rivelarsi complementari a quelle della squadra, prima tra tutte quelle di aprire spazi agli inserimenti di alcuni compagni di reparto, ad esempio Seghetti.

Sylla è un volto già conosciuto da parte del pubblico del Curi, in quanto era in campo nel match con la Vis Pesaro di qualche settimana fa, terminato 2-2 e che ha contribuito a far scricchiolare paurosamente la panchina di Francesco Baldini (poi saltata di lì a poco). In quell'occasione la punta senegalese ha creato non pochi problemi alla retroguardia biancorossa, mettendo lo zampino su entrambi i gol ospiti.

La firma del contratto è avvenuta pochi minuti fa e nel pomeriggio, alle ore 15, il nuovo acquisto svolgerà il primo allenamento con i suoi nuovi compagni.

La nota ufficiale

"A.C. Perugia Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Vis Pesaro 1898 il diritto alle prestazione sportive del calciatore Youssouph Cheikh Sylla.

Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.

L’attaccante Alto 196 centimetri, è nato nel 1998 a Mbacké, nel Senegal sud-occidentale.

Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Parma, ha esordito nel calcio dei grandi con il Piacenza che inizialmente l’ha dato in prestito alla Vigor Carpaneto (12 gol in 14 presenze nella Serie D 2017-2018), salvo poi tenerlo in C per due stagioni con 40 presenze e 4 reti.

I 19 sigilli nel 2020-2021 col Gozzano, in Interregionale, gli sono valsi la chiamata del Pordenone, con cui due campionati fa ha disputato 14 partite in Serie B.

Passato momentaneamente all’Alessandria, in estate è tornato al Pordenone ma si è svincolato vista la rinuncia ad iscriversi al campionato della società.

Nella prima parte di stagione alla Vis Pesaro dove ha realizzato 5 reti in 18 partite.

Benvenuto in biancorosso Youssouph!".