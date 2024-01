Calcio serie C, Perugia - Lucchese: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Dopo la sosta si riparte. Lo stadio Renato Curi riaccende i riflettori per la prima di ritorno che vedrà il Perugia affrontare la Lucchese. Vengono alla mente le grandi sfide del passato quando le due squadre militavano in serie B con obbiettivi ancora più ambiziosi, oggi la realtà è quella cruda della C. I biancorossi sono chiamati a dimostrare di esserci, in ogni modo possibile: se le prime due posizioni appaiono irraggingibili non deve essere così per quelle di immediato rincalzo.

Vediamo come umbri e toscani si avvicinano a questo appuntamento:

Qui Perugia: subito in campo l'ultimo arrivato Sylla

Ventitrè sono i convocati di mister Alessandro Vittorio Formisano: tra questi c'è Edoardo Iannoni, che non ha ancora i 90' nelle gambe ma è comunque pronto all'occorrenza a dare il suo contributo. Out gli squalificati Alessandro Seghetti e Francesco Lisi. Subito incluso nella lista Youssouph Cheikh Sylla, prelevato dalla Vis Pesaro, la cui presenza consentirà almeno in parte di attenuare l'emergenza in attacco.

Ecco dunque che la formazione potrebbe essere la seguente: Adamonis in porta; Angella, Vulikic e Dell'Orco in difesa; Paz, Bartolomei, Torrasi e Bozzolan; Santoro alle spalle di Sylla e Ricci.

Qui Lucchese: fermi in due per squalifica

Giorgio Gorgone è un ex biancorosso, avendo da giocatore militato in biancorosso nella stagione 2004/05, l'ultima dell'era Gaucci. Già all'andata ha stoppato i Grifoni sullo 0-0, naturalmente si spera possa che questa volta le cose vadano diversamente. Il tecnico, alla prima esperienza tra i professionisti al pari di Formisano, dovrà rinunciare agli squalificati Francesco Benassai e Robert Gucher. Ci sarà Nicolò Fazzi, un altro ex, da poco in rossonero.

In porta ci sarà Chiorra; Alagna, Sabbione e Quirini comporranno il triio difensivo; Djibril, Tumbarello, Cangianiello e Visconti la cerniera di centrocampo; Rizzo Pinna, Magnaghi, Russo il tridente.

Dove seguire la partita in diretta

Perugia - Lucchese sarà visibile a partire dalle ore 16:15 su Sky Sports e in streaming su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).