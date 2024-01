Calcio serie C, per il Perugia una ripresa importantissima. Formisano: "Affrontiamo noi stessi e i nostri fantasmi"

Il periodo a cavallo di fine 2023 ed inizio 2024 non è stato certo esaltante per i colori biancorossi. Prima i risultati non certo attesi, con le due sconfitte consecutive finali (tra l'altro senza gol all'attivo), poi la scomparsa di due tifosi storici. Non c'è alternativa dunque al ritorno alla vittoria e il Perugia domani avrà una bella occasione ospitando la Lucchese per la prima giornata di ritorno.

Per Alessandro Vittorio Formisano, dopo il battesimo di fuoco, è alle liste un match sulla carta più abbordabile, per di più dopo una settimana piena di lavoro. Insomma, l'ottimismo non manca ma ora viene il difficile: quello di tramutare la teoria in pratica.

Finalmente lavoro

Subentrare a pochissimi giorni da una partita contro la capolista non è facile per nessuno, ma per fortuna la situazione è cambiata: "Abbiamo avuto maggior tempo per lavorare. I giorni di adattamento che hanno preceduto la partita con il Cesena sono stati diversi. In quest'ultimo periodo abbiamo lavorato alla grande, l’innesto di Sylla ha dato una scintilla allo spogliatoio. E' un ragazzo di valore, che ha voglia di emergere. Ci potrà dare una grande mano".

Nuovo anno nuovo attaccante

Proprio Sylla è l'uomo in cui vengono riposte buona parte delle speranze di risalita: "è pronto per essere buttato nella mischia poiché in poche ore si è inserito. Basta attingere dal suo vissuto e sicuramente può dire la sua". Una decisione, quella assunta dalla società, arrivata rispetto al passato ad inizio mercato e totalmente condivisa: "Noi siamo stati determinati a puntare su questo ragazzo e quando vuoi spaccare il mondo non puoi negargli la possibilità di essere subito protagonista". Il suo arrivo determina delle soluzioni prima impossibili: "Ci sono più opzioni a livello di modulo. Può permettersi di giocare in tre o quattro. Sulla è giocatore unico d’area di rigore capitalizza attacco alla porta. Sono parametri che non avevamo e sono unici".

L'avversario

Formisano descrive la Lucchese come "ottima squadra guidata da un ottimo allenatore, che conosco e di cui condivido alcuni principi. Dobbiamo affrontare noi stessi e i nostro fantasmi, così potremmo fare la nostra prestazione".

Un girone di ritorno decisivo

Il tecnico spiega che "il percorso da delineare va cucito addosso alle caratteristiche dei giocatori. Per arrivare di rincorsa, che non è un male, agli obbiettivi dobbiamo farlo con la voglia di dominare le partite. Quanto avvenuto nella ripresa con il Cesena non è che un punto di partenza". Inoltre "questo sport è come la vita frutto di casualità. Dobbiamo pensare al presente e costruire un percorso in cui siamo coerenti o riconoscibili, non possiamo pensare a ciò che avverrà tra tre mesi altrimenti ci snatureremmo".

Torrasi e Adamonis

Focus su due giocatori indiziati per tornare protagonisti: "Parlare di singoli non mi piace molto perché è il collettivo che fa la differenza. Torrasi merita sicuramente un'opportunità, vedremo in che misura. Ai tempi di Pordenone era uno dei migliori centrocampisti. Con Marius in queste settimane ci siamo conosciuti ed è pronto per tornare a giocare".