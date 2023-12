Calcio, Eccellenza: i risultati della tredicesima giornata

E' un rullo compressore la Fulgens Foligno: adesso è fuga vera in testa alla classifica, dopo il successo nel big match della tredicesima giornata in casa contro la temibile Angelana ora sorpassata dal sorprendente Terni Fc al secondo posto. Proprio la compagine rossoverde ottiene un importante successo interno contro un Città di Castello che ora vede allontanarsi sempre più l'obiettivo promozione diretta in Serie D.

Molto bene l'Ellera che si avvicina al podio dopo il successo casalingo per 4 a 1 contro il Pierantonio. Torna al successo anche l'Atletico Bmg grazie al 3 a 2 ottenuto in trasferta con il Lama. Finisce in parità la sfida tra Castiglione del Lago e Branca, mentre vincono Pontevalleceppi e Tavernelle rispettivamente contro Nestor e Spoleto. Va alla Narnese, infine, il derby tra ternane contro l'Olympia Thyrus.

Queste le gare della tredicesima giornata:

Castiglione del Lago – Branca 2 – 2

Ellera – Pierantonio 4 – 1

ACF Foligno – Angelana 3 – 1

Lama – Atletico Bmg 2 – 3

Olympia Thyrus – Narnese 1 – 2

Pontevalleceppi – Nestor 4 – 1

Tavernelle – Spoleto 2 – 0

Terni Fc – Città di Castello 2 – 1