Calcio, Eccellenza Playoff Nazionali: appuntamento il 28 maggio per l’andata

Smaltita la delusione per aver perso il primo posto nel girone all’ultima giornata in favore del Sansepolcro, l’Ellera è al lavoro per preparare al meglio il doppio confronto del primo turno della fase nazionale dei playoff di Eccellenza: il sorteggio vede gli umbri affrontare lo Zenith Prato, con la gara d’andata in trasferta il 28 maggio e il ritorno in programma il 4 giugno a Ellera.

Questo il quadro completo dell’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Eccellenza, in calendario il 28 maggio:

Accademia Borgomanero – Lavagnese

Agropoli – Città di Isernia San Leucio

Boreale – Budoni

Cuoiopelli – Agazzanese

Enna Calcio – Promosport

Fossombrone – Certosa

Godigese – da definire (Lombardia A)

Da definire (Lombardia C) – Lavis

Mapello – Cuneo 1905 Olmo

Progresso – Giulianova

Da definire (Puglia) – Città dei Sassi Matera

Siracusa Calcio – SC Ercolanese

Da definire (Veneto A) – Tamai

Zenith Prato – Ellera Calcio