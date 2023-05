Calcio, Eccellenza: i risultati del trentaquattresimo turno

La trentaquattresima ed ultima giornata del campionato di Eccellenza vede il Sansepolcro conquistare il primo posto e la promozione in Serie D grazie alla vittoria per 2 a 1 contro il Foligno (condannandolo, per distacco, alla retrocessione diretta in Promozione), approfittando dello 0 a 0 dell’Ellera nel match casalingo contro la Narnese e condannando i corcianesi ai playoff (seconda fase, visto che quella regionale non si disputa per distacco).

In coda, invece, il Foligno, come detto, perdendo contro il Sansepolcro è condannato alla retrocessione diretta, in compagnia di Pontevecchio e Cannara, mentre ai playout ci sarà la sfida tra Nestor e Ventinella, con il Castiglione del Lago che vince per distacco la semifinale e attende il risultato del Trestina in Serie D.

Questo il tabellone completo della trentaquattresima giornata:

Angelana – Pontevecchio 2 – 1

Branca – Olympia Thyrus 1 – 2

C4 – Atletico BMG 2 – 1

Cannara – Ventinella 1 – 2

Ellera – Narnese 0 – 0

Nestor – San Sisto 1 – 1

Pontevalleceppi – Castiglione del Lago 0 – 2

Vivialtotevere Sansepolcro – Foligno 2 – 1

Riposa Lama