Calcio, Eccellenza: la Nestor condanna il Ventinella alla retrocessione

Tutti speravano nella salvezza del Trestina in Serie D, ma purtroppo non è andata bene, così la vittoria casalinga della Nestor contro il Ventinella condanna gli ospiti alla retrocessione in Promozione, ma non basta ai padroni di casa per salvarsi: per farlo, a causa proprio del risultato negativo del Trestina ai playout di Serie D, sarà decisivo il prossimo turno in casa del Castiglione del Lago.

Questo il risultato della gara del primo turno dei playout:

Nestor – Ventinella 3 – 0

Ventinella retrocesso, Nestor al turno successivo