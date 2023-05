Calcio, Eccellenza Playout: si gioca in gara secca domani a Marsciano

E’ sicuramente una sfida da dentro o fuori quella di domani nel turno di playout tra Nestor e Ventinella: chi perde inevitabilmente retrocede in Promozione, mentre chi vince resta in Eccellenza se il Trestina riesce a vincere lo spareggio in Serie D in casa della Mobilieri Ponsacco. In caso contrario, chi vince tra Nestor e Ventinella si troverebbe ad affrontare il Castiglione del Lago in un’ulteriore sfida playout da dentro o fuori.

Tornando al match di questo turno, in programma domani alle 15.30 a Marsciano, i padroni di casa, forti di un miglior piazzamento in classifica nella regular season, hanno a disposizione due risultati su tre, mentre agli ospiti serve necessariamente una vittoria per mantenere la categoria.

Questo il programma del playout di Eccellenza:

Nestor – Ventinella