Calcio, Eccellenza: il Lama ingaggia Lignani

Il Lama rinforza la mediana: arriva, infatti, l’esperto centrocampista centrale, all’occorrenza anche centrale di difesa, classe 1991, Matteo Lignani, lo scorso anno al Castiglione del Lago e con una carriera importante alle spalle, grazie anche alla doppia esperienza all'estero con le maglie del Kriens in Svizzera e del Cluj in Romania.

Questo il comunicato del club (fonte Facebook G.S. Lama): “Arriva Matteo Lignani, mediano classe 91, data la sua versatilità e adattabilità, può ricoprire il ruolo sia di centrocampista sia di difensore.

In forza al Castiglione del Lago nella scorsa stagione, Matteo ha militato anche in categorie superiori con le maglie di Livorno, Varese, Perugia, Civitanovese, Vis Pesaro, Castel Fidardo, non tralasciando l’esperienza svizzera al Fc Kriens e quella rumena al CFR Cluj.

Un caloroso benvenuto a Matteo e un grande in bocca al lupo per la prossima stagione sportiva”.