Calcio, Eccellenza: doppio colpo del Città di Castello

Il Città di Castello del presidente Paolo Cangi ufficializza una duplice operazione in entrata, ad opera del direttore sportivo Emanuele Monni, attivo più che mai negli ultimi giorni (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello): si tratta di Gerardo Lavano, esterno classe 2001 proveniente dall’Ellera, club con cui ha sfiorato la promozione in Serie D nella passata stagione, e Federico Giabbecucci, centrocampista offensivo classe 2000 in arrivo dalla ormai ex C4 (ora ACF Foligno).