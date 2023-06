Calcio, Eccellenza: Colombi all’Angelana

L’Angelana porta a segno un colpo non indifferente: per la prossima stagione, infatti, Mister Cotroneo avrà a disposizione il bomber Dario Colombi, capocannoniere dello scorso campionato di Eccellenza con 19 gol con la casacca dell’Ellera.

Questo il comunicato del club (fonte Facebook ASD Angelana 1930): “Eccolo il colpo da novanta, eccolo il bomber che tutti stavamo aspettando; l’ASD Angelana 1930 mette a segno una firma di grandissimo valore con l’avvento in giallorosso di Dario Colombi, attaccante classe 1993, cresciuto nelle giovanili del Livorno ma calcisticamente umbro d’adozione per via dei trascorsi con le maglie di Foligno, Gualdo Casacastalda, Subasio, Bastia, Cannara, Tiferno ed Ellera, con la quale ha sfiorato nell’ultimo biennio la promozione in Serie D, laureandosi capocannoniere dell’ultima Eccellenza con 19 reti. Colombi ha accolto con entusiasmo la proposta del Club Angelano ed è pronto a regalare i suoi colpi di classe al pubblico del 'Migaghelli'.

L’operazione che ha portato l’attaccante alla corte di Cotroneo, perfezionata nel fine settimana, è stata accolta con grande favore da tutta la dirigenza. E a dargli il benvenuto al campo c’hanno pensato due veterani del calibro di Bolletta e Ventanni, che non vedono l’ora di rifornirlo di assist! Un benvenuto a Dario, auspicando una stagione piena di gol e soddisfazioni”.