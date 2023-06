Calcio, Eccellenza: primi colpi in entrata per l’Angelana

C’è grande fermento per il mercato in entrata dell’Angelana: dopo le tante conferme degli ultimi giorni, il direttore sportivo del club, Giancarlo Mancinelli, mette a segno i primi colpi di mercato: si tratta di Edoardo Sirci, classe 2004 nell’ultima stagione tra Trestina in Serie D e San Sisto in Eccellenza, vecchia conoscenza del settore giovanile dell’Angelana, e del portiere Simone Battistelli, classe 1988 nell’ultima stagione all’Ellera (per lui conclusasi solamente domenica scorsa nella finale dei playoff nazionali di Eccellenza purtroppo persa in casa del Budoni). Anche per Battistelli si tratta di un ritorno, infatti, il forte estremo difensore, ha vestito l’ultima volta la maglia del club dieci anni fa, prima di trasferirsi al Cannara con cui ha conquistato la promozione in Serie D.

Nei prossimi giorni, tra l’altro, saranno annunciate nuove importanti operazioni in entrata.