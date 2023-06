Calcio, Eccellenza: primi tre acquisti del Città di Castello

C'era grande attesa per le prime operazioni di mercato del Città di Castello: i primi tre colpi del club del presidente Paolo Cangi, per mano del direttore sportivo Emanuele Monni, sono Marco Croce e Riccardo Valori, nella passata stagione al Sansepolcro con cui hanno vinto il campionato di Eccellenza, e Alessandro Giannò, classe 2001 in arrivo dal Foligno.