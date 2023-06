Calcio, Eccellenza: tre nuove pedine alla Nestor

La Nestor si dimostra particolarmente attiva per quanto riguarda il mercato in entrata: il club, attraverso i propri canali social, ufficializza gli arrivi del portiere Jacopo Taddei, ex Castel del Piano, l’attaccante Nicolò Calistroni, ex Via Larga, ed il centrocampista Rocco Rondoni, nella scorsa stagione alla Pontevecchio.

