Calcio, Eccellenza: l’Angelana ha un nuovo allenatore

Dopo l’addio del tecnico Luca Pierotti, l’Angelana non ha perso tempo ed è in piena programmazione per la nuova stagione; in primis, sono arrivate le conferme di Giancarlo Mancinelli, direttore sportivo, e Loris Gervasi, direttore generale, ma la novità che i tifosi attendevano riguarda la panchina: il nuovo allenatore è Paolo Cotroneo, tecnico originario di Palermo, che nell’ultima stagione ha guidato la prima squadra del Foligno in un campionato difficile, appesantito dalla penalizzazione di 5 punti inflitta alla sua squadra, ma con una gestione molto importante dei giovani.

Questo il comunicato del club (fonte Facebook ASD Angelana 1930): “L'ASD Angelana 1930 è lieta di annunciare di aver affidato l'incarico di allenatore della prima squadra per la stagione 2023-24 a Paolo Cotroneo. Il tecnico originario di Palermo, ma ormai folignate d’adozione, ha maturato esperienze importanti nei campionati di Serie B e Serie C nel corso della sua carriera da calciatore. Nella passata stagione ha ricoperto l’incarico di tecnico della prima squadra a Foligno, in un contesto non propriamente semplice, cercando fino all’ultimo di evitare la retrocessione in Promozione (decisivi, al riguardo, i 5 punti di penalizzazione rimediati dalla società per via del ritardo nel pagamento degli stipendi) ma valorizzando al tempo stesso tanti giovani. Proprio nel calcio giovanile Cotroneo ha mosso i primi passi, ricoprendo per tre stagioni il ruolo di responsabile del settore giovanile della Nuova Fulginium. Il neo allenatore ha avuto modo di conoscere da vicino il mondo Angelana nel corso di una cena alla quale ha preso parte tutta la dirigenza giallorossa, che ha accolto con grande favore la scelta di un profilo giovane ma di sicura prospettiva. Nei prossimi giorni sono previsti i primi colloqui con i giocatori della rosa per cominciare ad allestire l’organico 2023-24. A Paolo la grande famiglia Angelana rivolge un caloroso benvenuto, unitamente all'augurio di buon lavoro”.