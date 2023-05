Calcio, Eccellenza: Renato Borgo nuovo tecnico del Lama

Nella giornata di ieri è arrivata la conferma ufficiale di Christian Volpi in qualità di direttore sportivo del Lama, evidentemente subito al lavoro per costruire la squadra che la prossima stagione si presenterà nuovamente ai nastri di partenza del campionato di Eccellenza, ma il ‘rinnovato’ Ds non ha perso tempo, piazzando il primo colpo ufficiale del club: Renato Borgo sarà il nuovo allenatore del Calcio Lama, succedendo a Simone Tomassoli.

Questo il comunicato del club (fonte Chiara Pasqui - Ufficio Stampa G.S. Lama): “Pronti via! Sono trascorse appena ventiquattr’ore dalla conferma del DS, che già i bianconeri hanno messo a segno il primo colpo della stagione. Non un bomber, non un regista di centrocampo, bensì il ‘direttore dei lavori’. Renato Borgo, noto agli addetti ai lavori e non solo, ex tecnico del Montone, in panchina la scorsa stagione in eccellenza Toscana alla Baldaccio Bruni, succederà a Simone Tomassoli nella direzione dei bianconeri per la prossima stagione sportiva 23/24. Reduce da 8 stagioni alla guida del Montone (2 in Prima Categoria e 6 in Promozione Umbra), vanta già numerose esperienze in panchina, sia a livello giovanile (nel Città di Castello) che in prima squadra avendo guidato nel corso degli anni in Prima Categoria Calzolaro, San Leo e Pistrino, in Promozione Petrignano e Casa del Diavolo e in Eccellenza il Città di Castello. Nel corso della sua carriera, mister Borgo è stato anche allenatore in seconda del Montevarchi in Serie D e della Rappresentativa di Serie D Girone E per 2 stagioni, culminate con la conquista del titolo di Campione d’Italia. A Renato i migliori in bocca al lupo per questa nuova avventura”.