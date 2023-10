Calcio, Coppa Italia Eccellenza: il programma delle semifinali

Dopo la burrascosa fase a gironi e le note vicende legate alla giustizia sportiva, torna in campo la Coppa Italia di Eccellenza, con le partite delle semifinali in programma nella giornata di domani.

L'Atletico Bmg, reduce dalla sconfitta in campionato nel big match contro il Città di Castello, aspetta l'Olympia Thyrus che non gode di un momento particolarmente brillante, stazionando nelle parti basse della classifica; interessante anche la partita tra Branca e Pontevalleceppi, due squadre anch'esse lontane in graduatoria, con i primi che partono col favore del pronostico.

Ecco il programma delle semifinali:

Atletico Bmg – Olympia Thyrus

Branca – Pontevalleceppi