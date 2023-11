Calcio, Eccellenza, Città di Castello: il DS Rondini ribadisce la fiducia in Armillei

Quarta sconfitta in sei gare casalinghe per il Città di Castello, ieri contro l'Angelana: un dato che fa molto riflettere, soprattutto visto il rendimento esterno dei biancorossi che, viceversa, è stato sin qui molto positivo.

E' dello stesso avviso anche il direttore sportivo del Città di Castello, Fulvio Rondini, che parla di un “blocco” a cui non si riesce a porre rimedio (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello): “sono dispiaciuto, ma sul serio, in special modo per i ragazzi, che fuori casa hanno un'altra determinazione, la stessa che non riescono ad esprimere davanti al proprio pubblico. Il quale, peraltro, non è che ti sta lì col fucile puntato, anzi. Eppure c'è qualcosa che ci blocca, facendoci commettere errori che poi non siamo in grado di rimediare sino in fondo. Emblematico il match con l'Angelana, comunque una buona squadra, ci mancherebbe, ma se gli regali due goal dopo un quarto d'ora poi è dura. L'espulsione dalla panchina di Valori? Brutto episodio, parleremo con lui, ma di sicuro ci troveremo costretti a prendere provvedimenti; mi sono raccomandato mille volte di evitare atteggiamenti che poi portano a conseguenze disciplinari (come già avvenuto), e lui ha sbagliato. Oltretutto, è un pessimo messaggio per i giovani dello spogliatoio, abbiamo bisogno di esempi virtuosi per loro, non certo di tal genere. Tornando alla sconfitta, Mister Armillei non fa salti di gioia, però è molto determinato nel trovare rimedio a questa situazione, che a questo punto sembra assumere i connotati di una malattia. Partendo dal fatto che in trasferta diciamo sempre la nostra, anche su campi ostici (vedi Branca e Foligno, solo per stare agli impegni più recenti). E Antonio, ci tengo a ribadirlo, gode della totale fiducia mia e del presidente Cangi, a scanso di equivoci”.