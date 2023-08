Calciomercato Perugia, per Di Serio e Sulejmani alla Lazio è fatta

Non è un mistero che la permanenza a Perugia di giocatori come Flavio Sulejmani e Giuseppe Di Serio fosse agli sgoccioli. Da diversi giorni si parla di un forte interessamento della Lazio nei loro confronti e sembrerebbe proprio che sia andato a buon fine.

Le due società hanno intavolato una trattativa basata su una cessione a titolo definitivo dei due attaccanti, con in cambio il portiere Marius Adamonis e il centrocampista Marco Bertini (entrambi arriverebbero in Umbria con la formula del prestito). C'è l'accordo su tutto e mancano soltanto le firme affinchè il tutto possa essere reso ufficiale.

Per Di Serio addio definitivo? Non è detta...

Sia Sulejmani che Di Serio hanno disertato anche la seduta di allenamento odierno e a questo punto la loro assenza per il Memorial Mancini di sabato prossimo può essere data per certa. Va sottolineato però che l'addio dell'attaccante trentino classe 2001 potrebbe anche non essere definitivo: la Lazio non lo terrebbe in organico ma lo girerebbe a titolo temporaneo ad altri club. Tra questi potrebbe esserci anche il Perugia, ma c'è un'unica condizione possibile: che la società biancorossa venga riammessa in serie B. La situazione appare piuttosto ingarbugliata e non v'è altra strada se non quella di attendere il 29 agosto, giorno in cui si pronuncerà il Consiglio Di Stato.