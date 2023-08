Calcio, poco più di mille tifosi biancorossi potranno assistere al Memorial Mancini

Non sarà importante come una partita di campionato, ma pur sempre di derby si tratta. I tifosi del Perugia potranno assistere in un gran numero al match tra la loro squadra ed il Gubbio nel match valido per il Memorial Mancini, che torna dopo qualche anno di assenza causa le restrizioni imposte dalla pandemia. Al Barbetti ci sarà spazio per 1100 sostenitori.

La nota ufficiale

Il sito della società di Pian Di Massiano illustra con il seguente comunicato tutti i prezzi e le modalità di acquisto dei tagliandi:

"AC Perugia Calcio, su comunicazione del AS Gubbio, informa che è iniziata la vendita dei biglietti per il settore ospiti (capienza 1100 posti) per il match amichevole Gubbio-Perugia, in programma sabato 19 agosto alle ore 20:30 presso lo stadio “Pietro Barbetti”.

Il circuito di riferimento è Vivaticket (valido su tutto territorio nazionale) ed è possibile l’acquisto solo ed esclusivamente con Grifo Card e solo per il settore ospiti (nessun altro settore).

Solo per i residenti presso il Comune di Perugia e Comune di Corciano non è necessaria la Grifo Card (sempre e solo settore ospiti).

NO alla vendita ON-LINE.

Il prezzo del biglietto è 10 euro (+ prevendita), i bambini fino a 10 anni entreranno gratuitamente.

La vendita per il settore ospiti terminerà venerdì 18 agosto ore 19".