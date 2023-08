Calcio, dopo il ritiro è di nuovo tempo di mercato: in due pronti a salutare il Perugia

All'indomani del 3-1 rifilato all'ACF Foligno, squadra di Eccellenza che ha ben impressionato in fatto di organizzazione di gioco malgrado fosse soltanto alla prima uscita, il Perugia si gode due giorni e mezzo di riposo. La prossima tappa di questa preparazione complessa sotto vari punti di vista è il Memorial Mancini, che sabato 19 agosto vedrà fronteggiarsi il Gubbio ed i biancorossi in quello che rappresenterà un antipasto del prossimo campionato (Consiglio Di Stato permettendo, occorre ricordare), e pertanto si tornerà al lavoro soltanto martedì pomeriggio alle 17:30, giorno di Ferragosto.

Francesco Baldini può ritenersi soddisfatto del lavoro svolto, viste e considerate le difficoltà più volte menzionate. La squadra si muove bene e sa creare gioco (anche se per trarre un giudizio importante, anche se non ancora completo, bisognerà aspettare il match con i rossoblù), ma sa bene che questo può non bastare. La situazione relativa all'organico presto potrebbe cambiare e nel dopo partita ha espresso piena consapevolezza di questo.

Due addii in vista

In queste quarantotto ore di sosta Baldini è consapevole del fatto che martedì potrebbe ritrovarsi una rosa almeno in parte diversa rispetto a ieri. Due sono i giocatori che a breve potrebbero salutare. Il primo è Flavio Sulejmani (2006), che ieri non ha preso parte al test ufficialmente perchè di ritorno dalla sua nazionale. La Lazio si è fiondata sull'attaccante, una delle giovani promesse della squadra, che presto, forse già in giornata, potrebbe approdare a Formello. Sulejmani, per lui diverse presenze in panchina con la prima squadra, non ha mai esordito con quest'ultima e andrebbe a rinforzare la squadra Primavera allenata da Stefano Sanderra. Esiste concreta possibilità che nell'operazione rientri anche Giuseppe Di Serio (2001), anche lui rimasto a riposo dopo i 90' giocati a Pieve Di Santo Stefano. Il club biancoceleste poi lo girerebbe in prestito ad altre società.

Fioccano le richieste

C'è anche un terzo giocatore attenzionato dalla serie B. E' Christian Kouan (1999), sul quale ci sarebbe l'interesse di Ascoli, Reggiana (dove ritroverebbe Nesta), Feralpi Salò e Sudtirol. Si prevedono settimane calde anche in questo caso.