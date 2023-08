Calcio, il Perugia batte 3-1 l'ACF Foligno in amichevole

Finisce così con un Perugia che ha risentito almeno in parte del caldo e dei carichi di lavoro. Per i biancorossi a segno Seghetti, Matos e Lisi, gli ospiti, che hanno destato una buona impressione, accorciano con Rinaldi. Grazie per averci seguito al prossimo incontro

85' Lori bravo ad opporsi a Lisi

83' diagonale di Iannoni che si stampa sul palo

76' ancora l'attaccante va via di forza al suo marcatore ma la sua conclusione è imprecisa

75' grande gioco di finte e controfinte di Ebnoutalib, che impegna Lori di destro

74' Matos vede a rimorchio Kouan che conclude impreciso

70' nei folignati entrano Becca e Cesaretti rispettivamente per Di Cato e Settimi

65' Calderini serve Rinaldi che fredda Moro. 3-1

63' parte la girandola dei cambi in casa Perugia: Moro per Furlan;Viti per Lickunas; Cicioni per Vulikic; Cancellieri per Bozzolan; Kouan per Bartolomei; Iannoni per Santoro; Giunti per Luperini; Ebnoutalib per Seghetti

58' Matos ancora pericoloso, si oppone Lori

Si riprende a giocare. Il Perugia si ripresenta con gli stessi uomini della prima frazione. Gli ospiti si schierano con Lori in porta; Zichella, Currieri, Currieri, Moracci, Benedetti in difesa; Di Cato, Brunetti, De Sanctis, Mattia e Calderini a centrocampo; D'Urso in attacco

Finisce il primo tempo sul risultato di 3-0 per il Perugia grazie ai gol di Seghetti, Lisi e Matos. Il gran caldo si fa sentire ma si vedono comunque buone trame offensive da parte dei biancorossi

41' stavolta il brasiliano non perdona: 3-0

37' Matos solo davanti a Lori si fa ipnotizzare da quest'ultimo

30' tiro di D'Urso a lato non di molto

28' destro di Matos che sibila a lato

24' tiro a giro di Settimi, centrale

15' cross teso di Seghetti, Lisi approfitta di un buco della difesa folignate e raddoppia

8' Seghetti sblocca la situazione raccogliendo la sponda di un compagno

4' Matos mette dentro a seguito di una conclusione di Lisi respinta da Lori, ma in fuorigioco

2' centro di Di Cato, Vulikic ribatte in angolo

1' traversone basso di Seghetti, Santoro batte di prima intenzione con Lori che si oppone

Partiti

Le formazioni ufficiali

PERUGIA (4-3-3): Furlan; Lickunas, Angella, Vulikic, Bozzolan; Luperini, Bartolomei, Santoro; Matos, Seghetti, Lisi. A disp.: Abibi, Moro, Cancellieri, Iannoin, Ebnoutalib, Cicioni, Di Serio, Kouan, Giunti, Viti. All. Baldini

ACF FOLIGNO (4-5-1): Lori; Zichella, Cedran, Moracci, Benedetti; Di Cato, Settimi, Mattia, Bruschi, Calderini; D'Urso. A disp.: Bonomo, Antonini, Currieri, Tempesta, Brunetti, De Sanctis, Rinaldi, Daja, Becca, Cesaretti. All. Manni

Neanche il tempo di far ritorno in città che il Perugia è chiamato a disputare un altro test amichevole. Avversario di turno questa volta è l'ACF Foligno (l'ex C4 per la precisione), formazione che disputerà il prossimo campionato di Eccellenza. La partita, che si giocherà al Centro Sportivo Paolo Rossi, potrebbe essere l'occasione sia per osservare alcuni giocatori che sono stati impiegati con minutaggio minore a Pieve Di Santo Stefano che per vedere all'opera l'ultimo arrivato, Francesco Mezzoni, prelevato in prestito dal Napoli. Calcio di inizio alle ore 17 con ingresso libero. Perugia Today garantirà la diretta in tempo reale dell'incontro.