Calcio, il Perugia guarda al Memorial Mancini con alcune possibili uscite sullo sfondo

In attesa di possibili novità su futuro societario e sulla categoria di appartenenza (le due cose potrebbero essere legate a doppio filo e si spera che dopo il 29 di agosto si faccia chiarezza definitiva) c'è giocoforza da continuare a pensare al calcio giocato. La mini vacanza concessa da Francesco Baldini è terminata proprio nel giorno di Ferragosto, con una seduta di allenamento programmata per il tardo pomeriggio. La prossima tappa è il Memorial Mancini, una sorta di antipasto del campionato che verrà, se sarà davvero serie C: di fronte il Gubbio ed il Perugia, che avrà l'opportunità di mostrare ulteriori progressi, anche se non sarà facile. Il pericolo numero uno, se così si può chiamare, è il mercato: è possibile, per non dire probabile, che la rosa possa subire ulteriori stravolgimenti nei prossimi giorni. Ci sono giocatori restii a scendere eventualmente di categoria ed è facile che possano spingere per trasferirsi altrove: la situazione è chiaramente ancora interlocutoria, ma chiunque può essere portato a pensare che qualora l'occasione si presentasse andrebbe presa al volo.

Asse caldo Perugia - Lazio

I biancorossi si sono ripresentati all'antistadio intorno alle ore 17:30, con un programma a base di esercitazione con la palla alternata a parte atletica e partitella finale.

In due, e non è certamente un caso, non erano con il gruppo, vale a dire Flavio Sulejmani (assente) e Giuseppe Di Serio (differenziato). Appare assai probabile che i due attaccanti possano non esserci sabato al Barbetti e che la loro avventura con questa maglia sia agli sgoccioli: sarebbe in via di definizione lo scambio la Lazio per avere Marco Bertini (2002), capitano della Primavera biancoceleste, e Marius Adamonis (1997). Quest'ultimo è un portiere che prenderebbe il posto di Furlan, destinato anche lui a fare le valigie. Il giorno buono per la chiusura potrebbe essere domani.

La partenza che indubbiamente i tifosi digerirebbero meno è quella di Di Serio. Sembrava che la punta trentina, che era stata designata come terminale ideale del 4-3-3 baldiniano, fosse indirizzata verso la pemanenza ma questa proposta a di fatto cambiato le carte in tavola. In cui il giocatore, che eventualmente verrebbe girato in prestito ad un club di serie B, avrebbe manifestato di essere restio a scendere di categoria.

Ex grifoni

Si va chiarendo il destino di Filippo Sgarbi, che nei giorni scorsi ha rescisso il contratto. La sua nuova squadra, salvo colpi di scena, sarà il Cosenza, in cui ritroverà Fabio Caserta, suo allenatore nel 2020/21.