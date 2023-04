MUSICA E GRUPPI | “outdriven” l'Ep d'esordio dei perugini Evermore

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

Così la band umbra descrive il lavoro discografico: Pura musica punk, che per noi è il miglior genere per esprimersi. I testi sono liberi all'interpretazione ma le canzoni di base esprimono gran rabbia e frustrazione. Trackilist: 01 Oh, The Guilt, 02 Red Flag, 03 Tales of Terror EVERMORE è una band rock di Perugia. Anche se formata da poco tempo, hanno pubblicato un EP “Outdriven”, prodotto in collaborazione con (R)esisto Distribuzione, e un primo album in via di registrazione. Gli Evermore suonano heavy rock con sfumature punk. Le loro influenze musicali hanno radici profonde nel sound rock e metal, come Black Sabbath, Stooges, Black Flag, Nirvana e Slayer. www.instagram.com/evermore.band