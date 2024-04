25 aprile, Ferdinandi: "Non permetteremo più a chi rappresenta le istituzioni l’ambiguità vigliacca di non dichiararsi antifascista"

Riceviamo e pubblichiamo l'intervento di Vittoria Ferdinandi - candidata sindaco del centrosinistra più civici per le elezioni comunali di Perugia - per il 25 aprile e dopo la "camminata antifascista" tra Borgo XX Giugno e Pian di Massiano.

****

Buon 25 aprile.

Ieri mio fratello non è sfuggito a un rastrellamento, io non mi sono svegliata con le sirene della contraerea, salendo qui non c’erano i panzer in Corso Vannucci, e nessuno di voi sta sparando a monte Malbe con la Brigata Francesco Innamorati contro i tedeschi.

In qualche maniera è una buona notizia.

Se fossi a Gaza probabilmente non potrei pensarla allo stesso modo.

Al liceo inciampai in una frase che mi è rimasta addosso: “Chissà se quelli che vivevano ai tempi del fascismo, sapevano di essere ai tempi del fascismo”.

La banalità del male diceva qualcuno.

Noi lo sappiamo che tempi viviamo? Che tempi sono questi? Parlare, il 25 aprile, di politica è come respirare a polmoni più grandi. Se ci guardo, e mi piace guardarci, le facce sono belle. Abbiamo voglia di stare in strada, d’essere qui. Senti che non sei solo tu, che in politica è possibile non essere soli. Raccogli un testimone. Eppure d’istinto, al primo contatto col 25 aprile, fai un passo indietro.

C’entriamo qualcosa, noi, ora a Pian di Massiamo alle 13.30 del 25 Aprile del 2024 con chi ha fermato il secondo conflitto mondiale... 50 milioni di morti... la Shoah, 30 milioni di profughi in un Europa devastata?

La valle del Tevere, tra le province di Perugia e Macerata, fu tra le prime a costruire una zona libera, quando i nazisti attuarono il piano Alarico e presero possesso dell’Italia. E noi?

Io non so se avrei avuto il coraggio del parroco di Magione, don Antonio Fedeli che si offrì come ostaggio ai Nazisti per farsi restituire i corpi di contadini martoriati, se avrei avuto la forza di rifiutare l’arruolamento per andare a riempire treni in corsa verso Auschwitz, come i ragazzi di Ponte della Pietra che finirono fucilati dalla Wermacht.

Se non senti il peso di quel passato, se quel passato non ti arriva come impegno, come presente, se non si incarna nel qui e ora, tu, quella responsabilità, non la conosci. Se quel passato non ti riguarda, il coraggio di quelle vite è stato inutile.

Mi colpisce che questa ricchezza - donne e uomini pronti a dare la vita, non donne, non uomini, ragazze, ragazzi - arriva a noi nella forma della paura, dell’ambiguità, della divisività dicono i pavidi.

Io so, di certo, di essere antifascista. E l’antifascismo è una virtù, non è qualcosa di acquisito una volta per sempre ma è un habitus, un esercizio. Antifascisti non si nasce, si diventa, con l’habitus, con l’esercizio quotidiano in difesa dei valori della libertà, dell’uguaglianza e della giustizia sociale.

Per questo siamo qui, noi, e siamo qui oggi. Se penso al buono di questo paese: la tradizione democratica, la tradizione liberale, socialista, comunista, femminista, cristiana, il 25 aprile... erano tutti dalla stessa parte. Tutti. E nelle strade, non nelle case. Dalla parte di chi liberava, di chi voleva respirare a polmoni più grandi. Da quei mondi siamo stati cresciuti e nutriti. Da lì vengono le persone che sono con me in questa Alleanza. Stavano tutti dalla stessa parte e, a quanto pare, / ci siamo ancora.

Bentornati, bentrovati.

Grazie ad ognuno di noi, perché siamo stati capaci di tornare ad unirci, perché abbiamo scelto di fare tutti un passo indietro per farne mille avanti insieme.

È primavera, anche se oggi non sembra molto. E se ci guardo mi pare che la compagnia sia meravigliosa. È primavera e lo vedi dalle facce dei ragazzini innamorati per la strada. I ragazzi.

Almeno quelli che alzano gli occhi dal telefono. Ma io li capisco, li sento. Perché è la paura che ti fa tenere gli occhi bassi - e poco cambia che sia su uno schermo o sull’ansia - io la sento. I casi di autolesionismo tra gli adolescenti sono aumentati del 60% negli ultimi dieci anni. Lo sapevate? Ve lo raccontano, quando ci raccontano la Perugia del mulino bianco? In Umbria, così come in Italia, il suicidio è la prima causa di morte tra i ragazzi. Che aria gli facciamo respirare per fargli desiderare di morire? Quanto odio inghiottono? Si sentono soli, senza città e politica, ed è per questo che chiudono gli occhi sulla primavera. Lo spazio civile e politico si è ristretto intorno ai nostri fastidi individuali che sembrano l’unica via per dare un significato alle cose. Capisco il mondo attraverso la paura che mi fa. E facciamo la corte a quella miseria, la sentiamo una casa. E i ragazzi chiudono gli occhi.

Per questo il 25 aprile ci turba più che darci gioia. Perché scandisce il paradosso che viviamo: un mondo diventato piccolissimo nel senso e nel valore – conta quello che faccio io, che sento io, che penso io – . Lontanissimo dal senso di quel noi che era la carne del 25 aprile di 80 anni fa. Quello che succede al prossimo, che sia l’anziano di Olmo che non arriva a fine mese, la famiglia di Ponte San Giovanni che non trova un nido, l’abitante di Kiev o di Gaza sotto le bombe, il migrate che muore in mare, il vicino con cui nella fila al Silvestrini litigo perché ci vogliono 6 mesi per una visita specialistica e in qualche maniera è colpa sua, ecco, quel dolore, oggi sembra non riguardarci più.

Non so se chiamare questo rancore, questa tristezza, questa paura e questa incapacità di entrare in risonanza con il dolore dell’altro, fascismo. Una cosa però la so, so che io, da sola, non ci so stare. Non voglio. E non trovo alcuna bellezza nel pensare che soli siano gli altri. E non trovo nessuna bellezza nel pensare che soli abbiamo lasciato che fossero i nostri ragazzi.

Chi scorre i nomi delle nostre liste, dagli insegnanti, ai ricercatori a chi viene dall’impresa e dal lavoro, dall’associazionismo trova un altro mondo. Un mondo che non trova alcuna attrazione nella tristezza, nella paura e nell’isolamento.

Io voglio quello che vogliono tutti. Una Perugia che sia nostra. Una Perugia che sia nostra, perché sa di nostro e di primavera. Una Perugia che, come quel 25 aprile di 80 anni fa, guardi in alto, dove le lotte sociali e il volontariato cattolico sappiano l’uno dell’altro, sappiano proprio nel senso che sentano il sapore l’uno dell’altro quando operano, che riscoprano la radicalità dei valori che li tengono uniti. Una volta la chiamavano democrazia, oggi noi la chiamiamo Alleanza per la Vittoria. È la stessa cosa, è la stessa primavera.

Il fascismo, di cui oggi ricordiamo la sconfitta - ricordiamolo: la sconfitta - è questa paura. Per questo ha un programma con lo sguardo basso basso, piccolo piccolo. Paura e tristezza istituzionalizzata, divise nere, fatte sistema, pratica di odio, che diventa apparato. Guardate cosa fanno con noi, ogni giorno cercano di trasformare una campagna elettorale fatta di fiori, di sorrisi, di passi insieme per le strade mano nella mano, di gentilezza, di signore con i sinali e i sorrisi che preparano la torta al testo, cercano di trasformarla in uno spauracchio in cui quotidianamente aggiungono nemici immaginari: quelli che insultano , che attaccano, che strappano i manifesti, la sinistra estremista. E non capiscono quanto pericolosa e incosciente sia questa continua istigazione all’odio.

E’ paradossale vederli condannare la paura e l’odio mentre non riescono a seminare altro, perché sono fatti non della stessa materia di cui sono fatti i sogni ma di quella di cui è fatta la paura di perdere le proprie poltrone. E noi no, noi siamo fatti di primavera e di sogni.

Dicono che il 25 aprile sia una festa divisiva. Come puoi sentirti diviso da gente che festeggia una liberazione? Sul serio, come fai? Diviso da chi ha scacciato i nazisti, costruito la democrazia, conquistato il voto alle donne.

Senza il 25 aprile io non sarei qui. Letteralmente. Non avrei lauree né lavoro. Le leggi fasciste tolsero alle donne le cattedre di filosofia e lettere, obbligavano al licenziamento le ragazze che aspettavano un bambino, a stipendi più bassi, e ad assunzioni non superiori al 10% in azienda, probabilmente ora starei a sfornare balilla per la patria. E allora grazie, grazie Mirella per aver difeso la libertà mia e delle nostre sorelle. Di fronte a te continuerò a sentirmi sempre minuscola, ed è giusto che sia cosi. Perché lo sforzo che continuerò a fare per assomigliare anche un briciolo al tuo coraggio mi renderà migliore di quello che sarei potuta essere senza aver conosciuto la tua storia. La tua storia che oggi tutti insieme celebriamo e difendiamo e che non permetteremo a nessuno di riscrivere.

Senza la verità del corpo e del cuore di Mirella che ha lottato per noi, noi non saremo qui ad sognare di portare la primavera nella nostra città. E per questo non permetteremo più a chi rappresenta le nostre istituzioni l’ambiguità vigliacca di non dichiararsi antifascista.