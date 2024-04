Brunello Cucinelli: game, set, match. La casa di moda debutta nel tennis con la sua linea dedicata

Brunello Cucinelli, non solo calcio. Se il fondatore della casa di moda di Solomeo ha avuto un recente passato come presidente della squadra di calcio del Castelrigone, da cui ha preso il via poi il progetto di oratorio laico tuttora attivo, ora l'azienda vira sul tennis, con tutt'altre intenzioni. Con una collezione moda dedicato allo sport con la racchetta che, in questi ultimi mesi, anche in Italia sta rivivendo un momento d'oro, grazie al talento di molti giocatori di "casa".

Nasce così la capsule "Tennis Sets" per la Primavera-Estate 2024 che "interpreta con il gusto distintivo del brand il punto d’incontro tra la moda e il mondo del tennis, sport che nella storia ha costituito una delle ispirazioni più importanti per l’evoluzione dell’abbigliamento casual e chic". Linea è "pensata per chi desidera distinguersi anche nei momenti ricreativi all'interno dei tennis club, la capsule è dedicata a chi vive il tennis come stile di vita".

Con una proposta che spazia dall'abbigliamento casual ricercato ai completi dal gusto tecnico, la Capsule Tennis comprende linee dedicate all’uomo, alla donna, ai bambini e anche la collezione lifestyle. Ogni elemento della collezione è percorso dall’ispirazione legata al gusto distintivo del brand. Nuovi loghi, badge e dettagli in contrasto infondono ad ogni capo un tocco unico.

Abiti, maglie e topwear abbinati a gonne o pantaloni, si presentano come le scelte ideali per chi, fuori dal campo, vuole mantenere un'immagine ricercata e fedele al classico stile del tennis. Una ricca proposta di accessori, inoltre, è stata concepita per accompagnare ogni momento delle attività ed esprimere la passione per lo sport in ogni dettaglio.

La palette di colori neutri fonde gli elementi più sofisticati dello sport con il carattere del brand di Solomeo, mentre la qualità dei tessuti gioca un ruolo fondamentale: dai filati di cotone tradizionali ai leggeri jersey sportivi, fino alle nuove interpretazioni dei tessuti tecnici, ogni materiale è selezionato per offrire comfort e stile.

Il "debutto" per la linea è stato sulla terra rossa di Monte Carlo. L'attrice americana Zendaya ha indossato un total look gusto tennis Brunello Cucinelli FW24, per il photocall del nuovo film di Luca Guadagnino "Challengers" che si è tenuto sabato13 aprile a Monaco, durante i Rolex Monte-Carlo Masters.