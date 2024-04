Elezioni, “Anima Perugia” e “Orchestra per la Vittoria”: i nuovi candidati delle liste

Spuntano nuovi nomi per "Anima Perugia" e "Orchestra per la Vittoria", le due liste "civiche" a sostengo di Vittoria Ferdinandi, la candidata sindaca del centrosinistra più civici per le elezioni amministrative di giugno a Perugia.

Ecco i nuovi candidati che si aggiungono a quelli già annunciati.

Anima Perugia



Riccardo Vescovi

Fisioterapista, laureato nel 2012 all'Università degli Studi di Perugia e specializzato nella cura dei disturbi muscoloscheletrici. Nel 2018 ha conseguito il titolo di Orthopaedic Manual Physical Therapy all’Università di Genova. Lavora presso la Casa di Cura Liotti, come coordinatore dei fisioterapisti. Svolge attività didattica presso l'università di Perugia come tutor clinico. Si è a lungo impegnato nel volontariato, in particolare in ambito educativo, nella pastorale giovanile diocesana e nell’Oratorio “Sentinelle del mattino” della parrocchia di San Sisto. Ha cominciato a fare politica attiva all’interno di Democrazia Solidale, di cui sin dalla nascita in Umbria, nel 2018, ho svolto il ruolo di coordinatore regionale.



Francesca Ragnacci

Laureata in Lettere Moderne, è attualmente insegnante precaria di sostegno nella scuola secondaria inferiore di Piccione. Ha sempre partecipato attivamente alla vita del suo paese, Fratticiola Selvatica, collaborando con Pro Loco e parrocchia. Da quando ha 17 anni, collabora con la Pastorale Giovanile diocesana: è stata nel team organizzativo della “StarCup”, torneo di calcetto rivolto a tutte le adolescenti e gli adolescenti perugini.



Gerardo Capolsini

Laureato in Scienze Biologiche presso l’Università degli studi di Perugia con indirizzo Biomolecolare, dopo aver collaborato per alcuni anni con il dipartimento di Chimica dell’Ateneo, ha deciso di dedicarsi completamente alla sua grande passione: la musica e l’organizzazione di eventi. Dopo un’esperienza di oltre 15 anni con la band “B-blast”, ha creato Bonsai Comunicazione, collaborando con molti locali perugini, festival, artisti ed eventi. Nel 2011 ha aperto insieme ai suoi soci La Bottega di Perugia, ormai punto di riferimento della città per residenti, studenti, turisti ed avventori.



Mafalda Giordano

Calabrese, vive a Perugia dal 1999. Si è laureata in scienze della Comunicazione, ma dopo gli studi ha deciso di intraprendere un'attività imprenditoriale, prendendo in gestione il rinomato Caffè Morlacchi, punto di riferimento per un'intera generazione di perugine e perugini. Questa esperienza imprenditoriale le ha permesso di comprendere a fondo le difficoltà degli esercenti del centro storico, offrendole una conoscenza dettagliata del territorio che intende ora mettere al centro della sua campagna elettorale. Oggi lavora come insegnante di sostegno nelle scuole del territorio. Il tema dell’educazione e dell’inclusività sono il campo delle sue battaglie quotidiane.



Lars Regni

Vigile del fuoco di professione, dopo aver svolto nel corpo otto anni di volontariato. Ha lavorato per anni come allenatore di giovani promesse della pallanuoto. Data l’esperienza maturata in ambito sportivo, è preparatore volontario dei candidati al concorso dei Vigili del fuoco.



Simona Ciofetti

Maestra elementare, lavora in ambito scolastico per mettere in connessione il mondo esterno e quello dell’istruzione attraverso progetti ed eventi che prevedono la collaborazione di associazioni, famiglie, parrocchie ed enti territoriali. In questo senso, pur non avendo mai fatto politica attiva nel senso istituzionale del termine, ha vissuto la sua vita finora facendo politica tra la gente e per la gente.



Valentina Vignaroli

Laureata in Scienze politiche all'Università degli Studi di Perugia e specializzata in Diritto, economia e politiche comunitarie, lavora nell’associazione nazionale che rappresenta le imprese che operano con le bioplastiche. Animalista, è volontaria del canile di Collestrada.



Leonardo Alfonsi

Direttore creativo dell’impresa sociale Psiquadro, dopo la laurea e il dottorato in Fisica si è specializzato in comunicazione della scienza frequentando master nel Regno Unito e in Italia. Dal 2019 è membro del direttivo Ecsite, la rete europea dei musei della scienza e dal 2021 è membro del Cultural Advisory Board del British Council Italia. È project manager del progetto europeo “SHARPER - la Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici” che si svolge in 15 città italiane, e della competizione internazionale FameLab Italia. Dal 2018 è docente di Fisica all’Istituto Volta di Perugia dove è responsabile delle attività didattiche e divulgative del Planetario Danti.

Orchestra per la Vittoria



Luciano Bracarda

Tecnico elettronico. Presidente della Sportiva Tevere (ciclismo) e del Comitato provinciale Federazione ciclistica italiana. Promotore dell’associazione “Per Pretola” e del Cva, luogo di socialità e solidarietà interculturale, punto di riferimento per l’accoglienza in occasione delle marce della Pace e dell’assemblea Onu dei popoli. Da ex consigliere di Circoscrizione (VII) è impegnato nel movimento per la costituzione dei Consigli di quartiere.



Stefania Assanti

Funzionaria della Regione Umbria. Laurea in economia. Dice di sé: “Perugia è la città che ho scelto, con gioia e convinzione, oltre trent’anni fa. Qui ho studiato, ho lavorato, ho sofferto e sono stata felice. Qui è nato mio figlio Alessandro. Perugia ha bisogno di serietà, di concretezza e di gentilezza per tornare a splendere. Perugia ha bisogno di curare le sue ferite e ricucire gli strappi. Perugia deve tornare a essere aperta solidale, generosa”.



Samuele Rossetti

Laureato in Filosofia e con un’approfondita formazione in musica e teatro, ha molteplici passioni che vanno dallo scoutismo all’attivismo sociale. Fa parte della Falegnameria Marri, gruppo molto radicato in città, che spesso si è trovato coinvolto in attività di associazioni quali Fiorivano le Viole, XR Perugia, Fridays for Future.



Costanza Martani

Avvocato civilista ha una solida formazione accademica con una laurea in giurisprudenza e un dottorato in diritto commerciale conseguiti all’Università degli Studi di Perugia. Esperta in mediazione familiare, svolge inoltre il ruolo di amministratore di sostegno. È attiva nel sociale come presidente di un’associazione che promuove la solidarietà e i diritti civili, con un focus particolare sull’educazione dei bambini.



Claudio Minciotti

Architetto, energy manager per l’edilizia presso istituzioni pubbliche e imprese. Attuale direttore della Fondazione Umbra per l’Architettura, è stato consigliere dell’Ordine degli Architetti della provincia di Perugia. Divulgatore per la conoscenza architettonica e artistica della città. È stato consigliere nell’associazione culturale di Borgo Sant’Antonio (dove è nato), ha promosso recuperi di spazi degradati e restauri di opere d’arte.



Alessandra Migliorati

Docente di Storia dell’arte contemporanea e Metodologia al Dipartimento di Lettere (Università di Perugia); vicedirettrice della Scuola di Specializzazione in Beni Storico-artistici (Gubbio). Componente della Deputazione di Storia Patria e della Consulta Universitaria Nazionale, Accademica d’Onore all’Accademia di Belle Arti. Svolge attività di ricerca, curatele di mostre e allestimenti. È stata Assistente Tecnico-museale alla Galleria Nazionale. Autrice di pubblicazioni su temi e protagonisti dell’arte dell’Otto e Novecento.



Leonardo Gatti

Tecnico Multimediale per l’informazione aziendale, la sua carriera professionale si è sviluppata nel settore informatico dove ha operato come consulente, grafico editoriale e web designer. Ha insegnato discipline tecniche informatiche, Office Automation e Software grafico presso diverse scuole di formazione. Designer e amministratore di social netwok a tema sportivo è stato mappatore digitale su OpenStreetMap. Attore e coautore, è socio dell’Associazione Culturale Smascherati! di Perugia.



Luca Grossi

Medico e chirurgo laureato e specializzato all’Università di Perugia, dopo aver lavorato per quattro anni in una clinica odontoiatrica, ha intrapreso la libera professione. Ha partecipato a corsi e congressi internazionali ed è stato tutor di chirurgia all’università di Fortaleza in Brasile. È attivamente coinvolto nel volontariato, in Italia e in Africa, e offre cure gratuite mensili a chi è in difficoltà economica.