Comunali, Bandecchi conferma la rottura con Baiocco: "Programmi divergenti. Io e Alternativa popolare non saremo della sfida"

"La mia stima per l'uomo Davide Baiocco c'è e resta altissima, non c'è più invece nessuna intesa con il Baiocco candidato a sindaco e il suo staff. I loro programmi non sono in linea con il programma e i valori del partito e con il sottoscritto a cui il congresso ha dato mandato di portare avanti un progetto politico e una linea centrista-liberale-riformista. Quindi abbiamo ritirato qualsiasi appoggio a Baiocco": parole e musica del segretario nazionale di Alternativa Popolare, Stefano Bandecchi, attuale sindaco di Terni e numero uno dell'Università privata di Unicusano.

Dopo lo strappo avvenuto alcune giorni fa, Perugiatoday si è rivolto direttamente al segretario del partito della galassia dei Popolari Europei per capire se la rottura è definitiva oppure sono iniziate le trattative per una ricucitura con Baiocco e il suo staff. "No. Non c'è nessuna trattativa. Alternativa Popolare non sarà presente con il proprio simbolo sulle schede per le amministrative di Perugia. Non ci saranno candidati nostri inseriti in altre liste. Su Perugia ci siamo sbagliati e io sono un tipo che quando sbaglia lo ammette e prende provvedimenti per evitare che quell'errore possa produrre altri problemi. Noi non ci stiamo a fare accordicchi o dare vita al mercato delle vacche - a caccia di transfughi e voltagabbana per una manciata di voti in più - perchè dopo il voto c'è da amministrare una città o un Paese. E se l'accordo non c'era prima...non ci sarà neanche dopo. Noi siamo seri".

Su Perugia Bandecchi si limiterà a fare campagna elettorale esclusivamente per le elezioni europee considerato il vero e proprio punto di partenza del partito: "Purtroppo hanno tolto il mio nome dal simbolo del partito per essere in linea con il gruppo del Partito Popolare europeo nonostante Alternativa Popolare sia uno dei fondatori. Un attacco mirato perché sanno bene che al momento la mia popolarità - 3 italiani su 10 conoscono il sindaco di Terni - è decisamente più alta rispetto alla conoscenza del simbolo del mio partito. Per noi è importante partire e capire da quanto si parte: dallo0.5% o dal 5 per cento? Poco importa perchè una volta partiti andremo lontano perchè gli italiani non possono più continuare a votare chi li ha resi più poveri e più disperati".