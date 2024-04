La cronometro Foligno, Perugia, Spoleto: tutte le strade interessate dal Giro d’Italia

L’atteso evento ciclistico nazionale prenderà il via il 4 maggio da Venaria Reale, in provincia di Torino, e vedrà l’Umbria protagonista per la settima e ottava tappa. Il 10 maggio si terrà la cronometro Foligno-Perugia, seguita dall'11 maggio dalla tappa che partirà da Spoleto e concluderà a Prati di Tivo, in provincia di Teramo.

Durante il Giro d'Italia, le città coinvolte subiranno modifiche alla viabilità, con chiusure stradali e variazioni al parcheggio. A ridosso della competizione saranno emanate tutte le ordinanze necessarie di cui sarà data dettagliata informazione alla cittadinanza.

Il 10 maggio si preannuncia perciò come una giornata memorabile per gli appassionati di ciclismo con il percorso cronometro che unirà Foligno, Perugia e Spoleto. Ecco tutte le strade umbre interessate dal Giro d’Italia 2024.



Percorso cronometro Foligno - Perugia 10 maggio

Foligno: via Fratelli Bandiera Ponte Fiume Topino viale 16 Giugno (contromano) - viale Firenze rotatoria con via Fiamenga - viale Firenze

Spello: via Pasciana rotatoria via Pasciana sp.410/3 sottopasso svincolo Spello ss. 75- sp.410/3 Traversa via Mausoleo Spello (via Mausolco); via Mausoleo via Giuseppe Di Vittorio- rotatoria via dell'Industria sp.410/2 rampa per svincolo Cannara ss.75 sp.410/2 sovrappasso ss.75 - Capitan Loreto: via delle Regioni

Assisi: via Romana via del Sacro Tugurio Rivotorto: serie di rotatorie via del Sacro Tugurio - Loc. Santa Maria Maddalena viale Gabriele D'Annunzio Santa Maria degli Angeli: via Giosuè Carducci-sp. 147 dir via Patrono d'Italia sottopasso ferrovia via della Repubblica - via Giovanni Becchetti (contromano) via Los Angeles

Bastia: via Roma rotatoria via Roma Bastia Umbra rotatoria via della Rocca - via Torgianese - Ponte Fiume Chiascio via Santa Lucia sottopasso ss.75- via Santa Lucia - via Madonna di Campagna-sp.247/6 via Hanoi - Ospedalicchio: via San Padre Pio Entra nel Comune di Perugia da Strada Ospedalone San Francesco - Via della Valtiera

Torgiano: via della Valtiera

Perugia: Via della Valtiera Sottopasso ss75 Via della Valtiera Ponte vecchio (Ponte San Giovanni) Sottopasso ferrovia Strada Tiberina Nord Sottopasso ferrovia Strada Perugia Ponte Valleceppi Via dei Narcisi/Casaglia Strada Perugia Ponte Valleceppi (cimitero) - Via Enrico dal Pozzo - Via Enrico dal Pozzo (contromano) - Via XIV Settembre (contromano) Corso Cavour (pedonale) Via indipendenza - Piazza Italia (contromano) - Corso Vannucci - Arrivo in Piazza IV Novembre

Percorso tappa Spoleto - Prati di Tivo 11 Maggio

Spoleto: dalla caserma Garibaldivia Cerquiglia piazza della Vittoria, -start village Piazza Garibaldivia Anfiteatro via Cecili via Pieleone via Vaita S Andrea - 1.go Gigli - via Filitteria via Tobagi C.so Mazzini pazza della Libertàviale Matteotti - svincolo sud SS3 Flaminia - svincolo nord SS3 Flaminia-SP 395 Valnerina Forca di Cerro