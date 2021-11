Perugia, lavori stadio Curi: approvato in Comune il progetto esecutivo, si inizia dalla Nord

Si avvicina il via per i primi lavori di adeguamento statico-sismico dello stadio comunale Renato Curi, che riguarderanno il completo rifacimento dei gradoni e delle strutture in acciaio della Curva Nord, 'cuore pulsante' del tifo perugino. Nel corso della seduta di oggi (mercoledì 17 novembre) la giunta comunale ha infatti approvato su proposta dell’assessore allo Sport Clara Pastorelli il progetto esecutivo dei lavori, ultimo step procedurale prima del formale affidamento delle opere.

Gli interventi per l’adeguamento statico-sismico del Curi si rendono necessari a seguito delle risultanze delle verifiche sulla vulnerabilità sismica dell’impianto richieste dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. "Da tali studi approfonditi (in parte ancora in corso) - spiegano dal Comune - è emerso che i gradoni dello stadio richiedono un ripristino della funzionalità al fine di scongiurare gli effetti negativi derivanti dal processo di 'carbonatazione' determinato dagli agenti atmosferici e dalle continue sollecitazioni cui è sottoposta la struttura".

Per questi interventi significativi l’amministrazione ha stanziato la somma di 1,3 milioni di euro, prevedendo due stralci funzionali. "Il primo, oggi in discussione - spiegano ancora da Palazzo dei Priori -, riguarda il completo rifacimento dei gradoni della Curva Nord; il secondo, che verrà successivamente dettagliato alla luce delle risultanze degli approfondimenti tecnici ancora in atto, riguarderà i restanti settori dello stadio con particolare attenzione per le due tribune". I lavori sulla Curva Nord verranno condotti durante l’attuale corso del campionato di calcio di serie B sfruttando principalmente le pause del torneo e quelle dovute all’alternanza casa/trasferta.

“Con l’approvazione di questa delibera - spiega l’assessore Pastorelli - compiano un ulteriore importante passo verso la riqualificazione dello stadio Renato Curi, la 'casa' per eccellenza dello sport per tutti i perugini, per gli appassionati e tifosi del Grifo. Grazie ai lavori del primo stralcio, in particolare, saremo in grado di restituire alla città una Curva Nord completamente rinnovata e sicura: insomma una struttura totalmente ristrutturata in grado di tornare alla sua naturale capienza del 100%. Come amministrazione, l’abbiamo ripetuto più volte, consideriamo la manutenzione del Curi un’assoluta priorità, essendo ben consapevoli del fatto che tra la città, i tifosi e lo stadio vi è un legame indissolubile che ne fanno uno dei simboli identitari di Perugia”.