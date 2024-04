Daphne Morelli: l’attrice perugina nel cast dell’ultimo film del premio Oscar Paolo Sorrentino

Il regista premio Oscar Paolo Sorrentino torna a catturare l'attenzione della critica internazionale con il suo ultimo lavoro "Parthenope". Il film, che esplora il viaggio metaforico e letterale della vita attraverso gli occhi della sua protagonista, è stato selezionato per competere al prestigioso festival di Cannes.



Nel cast figura la talentuosa attrice perugina Daphne Morelli, che ha già preso parte in House of Gucci di Ridley Scott, accanto a Lady Gaga e Al Pacino.

Morelli ha iniziato la sua carriera nel teatro con la compagnia del Teatro Stabile dell'Umbria. Successivamente ha fondato una compagnia teatrale indipendente, con la quale ha ottenuto diversi riconoscimenti e ha concorso alla Biennale di Venezia.

La sua carriera si è poi evoluta con la partecipazione in diversi video musicali di artisti come Gazzelle, Ozuna e Tropico, per poi approdare al mondo del cinema. Oltre a essere un'attrice Morelli è un'artista poliedrica, ha infatti conseguito una laurea in filosofia, dipinge e scrive poesie.

Appena tornata da New York, dove ha frequentato una scuola di specializzazione attoriale, ecco la notizia che Parthenope sarà presentato a Cannes.

“È stato meraviglioso lavorare con Sorrentino perché ha l'energia e lo spirito di un grande artista. Puoi sentire la passione per quello che fa in ogni momento, tutto il set è racchiuso in quest'aria magica” sottolinea l'attrice.

Nell'attesa dell’uscita del film Morelli si sta si sta preparando per il debutto al teatro Massimo di Palermo.