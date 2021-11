VIDEO Curi, il Comune: "Intanto la ristrutturazione, si va avanti per il nuovo stadio"

Non una semplice manutenzione, ma una ristrutturazione dello stadio "Renato Curi". A partire dalla Curva Nord. Un investimento importante mentre, spiega l'amministrazione, si continua a lavorare per il progetto del nuovo stadio. Proprio venerdì prossimo un incontro con la Cassa depositi e prestiti che, sottolineano sindaco e assessore, è la cartina tornasole delle intenzioni del Comune.

Ma intanto si mette mano all'impianto nato in soli tre mesi quasi cinquant'anni fa, "interventi che finora non erano stati mai fatti". E i tecnici, presenti anche i dirigenti competenti, non possono escludere che la gli spalti degli ultrà possano essere chiusi per un paio di partite in modo da chiudere rapidamente i lavori, dicono, e restituire il settore alla capienza piena.