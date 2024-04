Parco della Trinità a rischio tra pignoramenti e bandi di vendita: insorgono i cittadini

Le Comunità montane non esistono più e, tra debiti e liquidazioni del patrimonio, il parco del Colle della Trinità rischia di finire smembrato e messo all’asta (alcune parti sono state anche oggetto di pignoramento).

Alla chiusura della Montana è intervenuta la Regione Umbria che ha acquisito tre particelle del parco, ma il resto dell’area è rimasta nel patrimonio dell’ex Comunità montana che ora sta dismettendo con il liquidatore che ha già predisposto i bandi per mettere in vendita alcuni lotti del parco: in particolare si parla della zona dell’acquedotto, del bar-ristoro e altri 3 ettari di terreno.

L’assessore del Comune di Corciano Francesco Mangano ha garantito che l’area verde del Parco Colle della Trinità rimarrà al servizio della collettività, zona non edificabile, come previsto nel piano regolatore. Anche se il piano regolatore si può sempre cambiare. Per questo l’associazione Colle della Trinità si dice preoccupata sia per la vendita delle aree del parco sia per quanto potrebbe accadere in un futuro non molto lontano e chiede un intervento delle Regione affinché acquisisca l’intero parco, magari trasformandolo in area boscata, impedendo così qualsiasi costruzione.

Un tentativo che era già stato fatto con il Comune di Corciano nel 2017 con la richiesta di una diversa destinazione urbanistica da verde pubblico, dove sono ammessi interventi per le attività sportive e il tempo libero, ad area boscata con vincoli per evitare qualunque tipo di speculazione. Proposta non accolta in sede istituzionale, con le rassicurazioni prima elencate. Anche se una zona, quella denominata “zona PRA 48” è stata inserita nel piano regolatore, ma ritenuta illegittima prima dal Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria e poi dal Consiglio di Stato. Eppure nella mappa è rimasto il “colore bianco, come un’area che attende destinazione” e non come area destinata a verde pubblico.

Per questo l’associazione chiede alla Regione Umbria “di provvedere all’acquisto accorpando di fatto tutta l’estensione del Parco, di cui alcune parti sono già in suo possesso, in quanto acquisite nel momento in cui le Comunità Montana sono state dismesse”.