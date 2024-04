INVIATO CITTADINO Il Comune rimuove due dei tre archetti ‘impattanti’ di Fontivegge

Tre archetti sulla cui invadenza impattante si era a lungo discusso.

E non era anche mancato chi - in relazione alla presenza di messaggi pubblicitari assai vistosi - ne abbia rilevata la conseguente distrazione a carico dei conducenti dei mezzi di passaggio. Con pericolo a carico dei pedoni.

INVIATO CITTADINO Quei tormentati cartelloni pubblicitari a Fontivegge

Come si ricorderà, all’atto del montaggio degli ultimi tre archi metallici in direzione Stazione Minimetro, se ne rilevò l’impatto. E addirittura la funzione di schermo parziale rispetto ai cartelloni pubblicitari già presenti alle loro spalle.

INVIATO CITTADINO Fontivegge, la pensilina toglie visibilità ai cartelloni pubblicitari. C'è chi chiede i danni?

La cosa era così evidente che si evitò la copertura di questa sezione della galleria a cielo aperto.

Considerando che, in questo modo, l’impatto visivo sarebbe stato inferiore.

Ma la scelta non bastò alla controparte che si riteneva danneggiata in termini di riduzione della visibilità degli annunci pubblicitari. Tanto che si parlò di una consistente richiesta di danni. Se non immediatamente avanzata, almeno prospettata.

Oggi la rimozione. Al momento dei primi due elementi in direzione del bus terminal.

Rimossi gli archetti, restano le basi metalliche di aggancio (foto) robustamente inchiavardate al suolo e affogate in una base cementizia.

Ora quei supporti di base sono circondati da transenne. La cui funzione è quella di tutelare i pedoni dal rischio di inciamparvi ricevendone danni fisici.

È prevedibile che anche questi supporti di base saranno a breve rimossi.

Resta invece in piedi il terzo archetto partendo da destra. Evidentemente, si tratta di un impatto inferiore a quello esercitato dagli altri due.