Lavori al Curi, ipotesi chiusura per la Nord. E venerdì c’è un summit con Cassa Depositi e Prestiti

Il Comune illustra il cronoprogramma dei nuovi interventi sullo stadio: il via a stagione in corso dalla curva, che potrebbe chiudere a febbraio per due partite. E il Perugia dovrà restaurare i 40 bagni