Giro d'Italia 2024, il percorso in Umbria e tutte le strade

Il Giro d'Italia 2024 arriverà in Umbria per la settima e l'ottava tappa, rispettivamente il 10 maggio con la cronometro Foligno-Perugia e l’11 maggio per la tappa in partenza da Spoleto e arrivo a Prati di Tivo (Te). Ecco il percorso completo e tutte le strade interessate dalla corsa rosa.

Giro d'Italia 2024, tappa Foligno-Perugia

FOLIGNO: via Fratelli Bandiera - Ponte Fiume Topino - viale 16 Giugno (contromano) (contromano) - viale Firenze - rotatoria con via Fiamenga - viale Firenze

SPELLO: via Pasciana rotatoria - via Pasciana - sp.410/3 sottopasso svincolo Spello ss.75 - sp.410/3 Traversa via Mausoleo - Spello (via Mausoleo) ; via Mausoleo - via Giuseppe Di Vittorio - rotatoria - via dell’Industria - sp.410/2 rampa per svincolo Cannara ss.75 - sp.410/2 sovrappasso ss.75 - Capitan Loreto : via delle Regioni

ASSISI: via Romana - via del Sacro Tugurio - Rivotorto: serie di rotatorie - via del Sacro Tugurio - Loc. Santa Maria Maddalena - viale Gabriele D’Annunzio - Santa Maria degli Angeli: via Giosuè Carducci - sp.147 dir via Patrono d’Italia - sottopasso ferrovia - via della Repubblica - via Giovanni Becchetti (contromano) - via Los Angeles

BASTIA: via Roma - rotatoria - via Roma - Bastia Umbra: rotatoria - via della Rocca - via Torgianese - Ponte Fiume Chiascio - via Santa Lucia - sottopasso ss.75 - via Santa Lucia - via Madonna di Campagna - sp.247/6 via Hanoi - Ospedalicchio: via San Padre Pio

Entra nel Comune di Perugia da Strada Ospedalone San Francesco - Via della Valtiera

TORGIANO: via della Valtiera

PERUGIA: Via della Valtiera – Sottopasso ss75 via della Valtiera - Ponte vecchio (Ponte San Giovanni) Sottopasso ferrovia Strada Tiberina Nord - Sottopasso ferrovia Strada Perugia - Ponte Valleceppi - Via dei Narcisi/Casaglia - Strada Perugia - Ponte Valleceppi (cimitero) - Via Enrico dal Pozzo- Via Enrico dal Pozzo (contromano)- Via XIV Settembre (contromano) - Corso Cavour (pedonale) - viale indipendenza - Piazza Italia (contromano) - Corso Vannucci - Arrivo in Piazza IV Novembre

Giro d'Italia 2024, tappa Spoleto-Prati di Tivo

SPOLETO: dalla caserma Garibaldi - via Cerquiglia - piazza della Vittoria, -start village Piazza Garibaldi - via Anfiteatro - via Cecili - via Pieleone - via Vaita S Andrea - l.go Gigli - via Filitteria - via Tobagi - C.so Mazzini - p.zza della Libertà - viale Matteotti - svincolo sud SS3 Flaminia - svincolo nord SS3 Flaminia- SP 395 Valnerina - Forca di Cerro.