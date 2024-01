Volley Superlega, Valsa Group Modena - Sir Susa Vim Perugia: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Prima trasferta del 2024 per la Sir Susa Vim Perugia.

La squadra ha svolto stamattina l’ultima seduta di lavoro tecnico al PalaBarton e nel primo pomeriggio parte alla volta di Modena dove domani pomeriggio affronterà i padroni di casa della Valsa Group per la quarta giornata di ritorno di Superlega. Fischio d’inizio al PalaPanini alle ore 18:00 con diretta TV su Raisport ch. 58 e diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv.

“Quella a Modena è una partita che tutte le squadre aspettano perché si va a giocare in un ambiente bello e caldo che la rende ancora più difficile e sono contento che andremo al PalaPanini prima di un periodo importante per noi. Sarà certamente una bella sfida ed una gara complicata, dovremo essere pronti ad affrontare le difficoltà che sicuramente ci metteranno. Siamo carichi, ci siamo allenati bene in settimana ed andiamo con l’obiettivo di fare punti.”.

Così Sebastian Solè prima della partenza della squadra per Modena.

Settimana di grande lavoro per lo staff tecnico bianconero che ha preparato con cura il match di domani puntando l’attenzione su alcune situazioni tecnico-tattiche che potrebbero essere determinanti per l’esito della gara.

Coach Lorenzetti potrebbe dare continuità alla formazione vincente domenica scorsa contro Civitanova con il 6+1 iniziale che potrebbe essere quello con Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Flavio e Russo coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

La Valsa Group Modena dal canto suo vuole tornare al successo casalingo che manca dal 10 dicembre scorso quando al PalaPanini i gialli di coach Petrella sconfissero la capolista Trento. Il tecnico emiliano dovrebbe confermare la formazione che ha conquistato il successo la scorsa settimana a Monza con Bruno in regia, Sapozhkov a chiudere la diagonale, Sanguinetti e Stankovic al centro della rete, Juantorena e Davyskiba in posto quattro e Federici a guidare la seconda linea.

PRECEDENTI

Quarantasette i precedenti tra le due formazioni. Ventisette le vittorie della Sir Susa Vim Perugia, venti le affermazioni della Valsa Group Modena. L’ultimo confronto diretto lo scorso 4 gennaio per i quarti di finale di Coppa Italia con vittoria dei bianconeri al PalaBarton in tre set (parziali di 25-22, 25-16, 25-18).

EX DELLA PARTITA

Non ci sono ex in campo tra Perugia e Modena anche se il bianconero Tim Held ha vestito nel settore giovanile la casacca gialloblu dal 2014 al 2017 senza mai esordire in prima squadra. Un ex invece a bordo campo. È l’allenatore di Perugia Angelo Lorenzetti, sulla panchina di Modena dal 2001 al 2004 e poi dal 2012 al 2016.

Il match di domani tra Modena e Perugia sarà visibile in diretta TV su Raisport ch. 58 a partire dalle ore 18:00 con il commento di Maurizio Colantoni e Fabio Vullo. Diretta streaming anche sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18:00.

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa del PalaPanini, racconterà live alle ore 18:00 Modena-Perugia sui canali social della società bianconera.

Un’ampia sintesi di Modena-Perugia sarà trasmessa in replica martedì 23 gennaio alle ore 23:00 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Susa Vim Perugia. Prima sempre martedì ma alle ore 21:30 consueto appuntamento con “Golden Set”, il format settimanale di approfondimento sui Block Devils con conduzione affidata a Federica Monarchi e Marco Cruciani.

PROBABILI FORMAZIONI:

VALSA GROUP MODENA: Bruno-Sapozhkov, Stankovic-Sanguinetti, Juantorena-Davyskiba, Federici libero. All. Petrella.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli-Ben Tara, Flavio-Russo, Plotnytskyi-Semeniuk, Colaci libero. All. Lorenzetti.

Arbitri: Andrea Puecher - Vincenzo Carcione