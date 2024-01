Superlega, la Sir mette nel mirino Ishikawa come sostituto di Leon?

La stagione deve ancora entrare nel vivo, ma è inevitabile, come già detto e ribadito più volte, che si pensi al futuro. Che Wilfredo Leon non rientri più nei piani della Sir Susa Vim Perugia è oramai un fatto assodato e la società del presidente Gino Sirci si sta già guardando intorno per reperire in tempi ragionevoli il sostituto.

Viste le difficoltà ad arrivare al polacco Sliwka, che secondo gli ultimi rumors preferirebbe il Giappone ad un contesto molto più stressante e ricco di impegni come quello europeo, italiano nella fattispecie, i Block Devils sarebbero intenzionati a puntare, per sostituire Leon, a Yuki Ishikawa, che i tifosi terranno a lungo nella memoria visto ciò che ha saputo fare lo scorso anno.

Classe 1995 e di nazionalità nipponica, lo schiacciatore è giunto in Italia dieci anni fa giovanissimo per vestire la casacca di Modena per poi giocare a Latina, Siena, Padova e appunto Milano.

Ishikawa cercherà di chiudere al meglio la stagione (previsto un altro scontro con i Block Devils in Coppa Italia) per poi concentrarsi totalmente sui giochi olimpici di Parigi 2024, la cui nazionale aspira al ruolo di rivelazione. Poi sarà tempo di decidere il futuro. Perugia dovrà guardarsi dalla concorrenza della Lube, ma non è detto che il giocatore alla fine non scelga di restare a Milano, dove in quattro stagioni è cresciuto in maniera esponenziale diventando uno dei leader della squadra allenata da Roberto Piazza.