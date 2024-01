Superlega, Valsa Group Modena - Sir Susa Vim Perugia è sempre un match di cartello

Prosegue il lavoro della Sir Susa Vim Perugia in vista della quarta di ritorno di Superlega che vedrà i bianconeri in campo sabato a Modena.

Allenamento pomeridiano oggi per i Block Devils al PalaBarton con coach Lorenzetti ed il suo staff che stanno incrementando i carichi ed incentrando l’attività sulle caratteristiche della Valsa Group di coach Petrella, prossimo rivale in campo dei ragazzi cari al presidente Sirci.

Ottava contro seconda in campo sabato al PalaPanini. Questo dice la classifica attuale della Superlega, ma Modena-Perugia è molto di più, è un classico degli ultimi dieci anni di volley, è una sfida sempre bella, elettrizzante, contraddistinta dalla classe dei grandi campioni protagonisti in campo. Una storia fatta di quarantasette precedenti, di serie playoff al cardiopalma, di finali scudetto, di finali di Supercoppa, di playoff di Champions League. Una sfida giunta quest’anno al terzo atto dopo la gara d’andata ed i quarti di Coppa Italia giocati entrambi al PalaBarton e vinti dai Block Devils 3-1 e 3-0.

Una partita che si giocherà molto in battuta (essendo di fronte le prime due del campionato per numero di ace, 95 per Perugia e 92 per Modena) ed in attacco (in campo il primo ed il quinto attacco per efficacia della Superlega con Perugia al 54,9% e Modena al 50,7%). Una partita con tante storie (una per tante, la sfida tra i due palleggiatori della finale olimpica di Rio2016 Bruno e Giannelli) e con due tecnici che si conoscono a memoria essendo stato Petrella nelle ultime sette stagioni il fidato vice di Lorenzetti.

Una Perugia che vuole proseguire la bella striscia aperta del 2024 e l’inseguimento a Trento, una Modena che è in ripresa dopo un periodo complicato chiuso con la bella vittoria al quinto set domenica scorsa su un campo difficile come quello di Monza.

STAMATTINA NUOVA TAPPA DEL PROGETTO “LA SIR A SCUOLA”

Stamattina Gregor Ropret e Flavio Gualberto sono stati i protagonisti di una nuova tappa del progetto “La Sir a scuola” che vede i Block Devils in giro per gli istituti scolastici del comprensorio, promosso dalla società bianconera con il patrocinio della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e del Comune di Perugia ed in collaborazione con l’Ufficio Regionale Scolastico in particolare nella figura del Prof. Lorenzo Bertinelli. Oggi i due atleti accompagnati dallo staff societario sono stati ospiti nell’aula magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore Polo Bonghi di Assisi accolti dal Dirigente Carlo Menichini, dal prof. Riccardo Provvedi e da un nutrito gruppo di circa ottanta studenti di terza, quarta e quinta superiore.

Flavio e Ropret si sono aperti ed hanno raccontato ai ragazzi la loro storia e le loro esperienze sportive e di vita. L’attiva partecipazione degli studenti ha creato le condizioni per una mattinata davvero piacevole nella quale sono stati toccati tanti argomenti non solo sportivi, ma anche caratteriali e motivazionali, e nella quali sono emersi gli importanti valori morali che accomunano sportivi e studenti. Al termine dell’incontro Ropret e Flavio si sono concessi per il consueto momento dedicato a foto ed autografi con gli studenti che ne hanno approfittato anche per qualche selfie di rito con la coppa del Mondiale per Club anch’essa presente in questa bella mattinata.