Superlega, il prossimo ostacolo della Sir si chiama Modena

Ha ripreso stamattina il proprio lavoro al PalaBarton la Sir Susa Vim Perugia. Seduta fisica in sala pesi per i Block Devils che nel pomeriggio sosterranno l’allenamento tecnico che darà il via alla preparazione della squadra all’anticipo televisivo della quarta di ritorno di Superlega sabato 20 gennaio al PalaPanini contro i padroni di casa della Valsa Group Modena.

Il programma settimanale dei bianconeri di Angelo Lorenzetti prevede allenamento tecnico mercoledì pomeriggio, ancora una doppia seduta giovedì ed una sessione di tecnica la mattina di venerdì prima della partenza nel primo pomeriggio alla volta di Modena.

SERIE C, RIPRESO IL CAMPIONATO PER LE TRE SQUADRE DELLA ITS SIR UMBRIA ACADEMY

Dopo la pausa natalizia, hanno ripreso il proprio campionato le tre formazioni bianconere della ITS Sir Umbria Academy iscritte alla Serie C, la massima categoria regionale.

O meglio, 2024 iniziato per Sir Umbria Academy Assisi e Sir Umbria Academy Perugia che sabato scorso sono scese in campo per l’ottava giornata mentre la Sir Umbria Academy S.M. degli Angeli esordirà nel nuovo anno, sempre per l’ottava giornata, giovedì 18 gennaio in trasferta a Monteluce.

Vittoria netta e primo posto in classifica (in attesa del recupero dei “cugini” di S.M. degli Angeli) per la Sir Umbria Academy Assisi di coach Moscioni che rispetta il pronostico regolando in tre set tra le mura amiche Spoleto (parziali di 25-19, 25-13, 25-15). Match mai in discussione con i bianconeri che fanno valere il maggiore tasso tecnico e di esperienza e si issano a quota 22 punti tenendo a distanza Narni che arriva a quota 20 dopo il successo esterno in casa della Sir Umbria Academy Perugia arrivato al termine di un triplice 16-25. Nonostante la sconfitta ed a dispetto del punteggio finale, i giovanissimi di coach Taba hanno ben figurato dimostrando progressi nel gioco e nel modo di stare in campo grazie al tanto lavoro fatto da settembre ad oggi.

Giovedì sera come detto la Sir Umbria Academy S.M. degli Angeli, guidata in panchina dalla coppia tecnica Fontana-Severini ed al momento a quota 19 punti in classifica, ha la possibilità di tornare in vetta. Ma non sarà facile per i giovani talenti bianconeri impegnati in un match ostico in casa del Monteluce, quarta forza del torneo.

Sabato 20 gennaio poi tutti in campo per la nona giornata. La Sir Umbria Academy S.M. degli Angeli sarà di scena in casa contro Sigillo, la Sir Umbria Academy Perugia viaggerà in direzione Terni mentre la Sir Umbria Academy Assisi sarà impegnata nel big match in casa del Narni.

PREVENDITA PER PERUGIA-TARANTO DI MERCOLEDÌ 24 GENNAIO

Apre giovedì 18 gennaio a partire dalle ore 12:00 la prevendita per il prossimo match casalingo dei Block Devils che affronteranno al PalaBarton, mercoledì 24 gennaio con fischio d’inizio alle ore 20:30, la Gioiella Prisma Taranto, sfida valida per la quinta di ritorno di Superlega.

La prevendita prevede la possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv).

Di seguito i prezzi dei biglietti per Perugia-Taranto (il prezzo non comprende i costi di prevendita e di commissioni):

TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 48,00

Ridotto (under 14): € 29,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 43,00

Ridotto (under 14): 26,00

DISTINTI CENTRALI

Intero: € 35,00

Ridotto (under 14): € 20,00

DISTINTI LATERALI

Intero: € 35,00

Ridotto (under 14): € 20,00

GRADINATE II° ANELLO CENTRALE

Intero: € 24,00

Ridotto (under 14): € 14,00

GRADINATE II° ANELLO LATERALE

Intero: € 22,00

Ridotto (under 14): € 12,00

SETTORI A-B-C “SPICCHI”

Intero: € 12,00

Ridotto (under 14): € 8,00