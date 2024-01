Superlega, la Sir rasenta la perfezione e non lascia scampo alla Lube

La prova senza dubbio più impegnativa di questo ultimo periodo è stata superata a pieni voti. La Sir Susa Vim Perugia, trascinata da un pubblico che ancora una volta si è superato, ha trovato la sua rivincita contro la Lube Civitanova battendola con il massimo scarto e staccandola forse in maniera decisiva in classifica. I cucinieri, per effetto di questo risultato, sono distanti ben nove punti e questa non può che essere una nota positiva in vista della lotta alle primissime posizioni della regular season.

I Block Devils si sono resi protagonisti senza dubbio della miglior prestazione stagionale, anche se non si può disconoscere che i marchigiani non potevano non risentire dell'assenza di Fabio Balaso, rimasto a casa per motivi familiari (dalla nostra redazione giungano le più sentite condoglianze). Non è dato sapere come sarebbe andata a finire con il libero della nazionale in campo, ma nello stesso tempo nulla si può togliere alla prova dei bianconeri, scesi in campo determinati e concentrati.

Non resta ora che proseguire su questa strada anche se il prossimo ostacolo non sarà di quelli agevoli: gli uomini di Angelo Lorenzetti saranno di scena al PalaPanini contro una Modena che ha mostrato a Monza chiari segnali di ripresa.

Le cifre

Superiorità netta da parte di Perugia in tutti i fondamentali, con la Lube che riesce a tenere almeno in parte a muro (5 a 4 il conto finale). Non c'è storia al servizio (9 aces a 2), ricezione (54 vs 35%) e attacco (56 vs 45%). Migliore in campo è stato Simone Giannelli, 4 punti di cui 1 a muro e tante rifiniture da maestro assoluto.

La partita

Ben Tara e Russo sono le scelte iniziali di Lorenzetti, mentre Blengini non può disporre come detto di Balaso e questo dunque finirà - e va detto onestamente - per condizionare almeno in parte l'andamento della gara

Cerca subito di imporre il suo servizio Perugia e ci riesce subito con Semeniuk (3-1). L'errore di Nikolov determina in seguito il 5-2. Lo Zar si ricorda di essere tale e riavvicina Civitanova (8-7) ma è un fuoco di paglia. Quando Oleh Plotnyitskyi aumenta i giri per l'avversario sono dolori: suo l'attacco del 13-10 e l'ace del 15-11. Il primo set si decide quando Zaytsev si becca due murate in fila da Giannelli e Russo (19-13); il turno al servizio di Ben Tara regala ai Block Devils undici palle set (24-13). Chiude un'altra magia di Giannelli per il 25-14.

Ben Tara è protagonista in avvio di secondo set (2-0), Zaytsev approfitta di una ricezione non perfetta e pareggia (2-2). Nuovo tentativo di fuga con l'ace di Russo (5-3), Lagumdzija è lesto a riequilibrare di nuovo la sorti del match (5-5). Questa volta il break bianconero è più convincente: apre Plontytskyi, chiude il fallo da seconda linea di Lagumdzija (9-5). Blengini richiede il time out e i suoi recuperano un break con Zatytsev che chiude a muro su Plotnytskyi (9-8), Lagumdzija commette nuovamente fallo a rete dilatando di nuovo il margine (11-8). I cucinieri continuano ad essere fallosi: tocca a Yant stavolta a mandare fuori ed è 14-10. Altra sospensione biancorossa, che non modifica questa volta l'andamento del gioco. Plotnytskyi decide di mettersi in proprio e prima pizzica la riga, poi chiude con il diagonale del 25-20.

Ci si attenderebbe ora uno scatto deciso ma non sarà così. In avvio di terzo set la Sir si fa sorprendere per due volte al servizio da Chinenyeze (1-5) e Lorenzetti chiama il primo time out della partita. Perugia torna a marciare e annulla il distacco con Ben Tara, Russo e Plontytskyi (5-5). Quest'ultimo con due aces consecutivi segna ancora la svolta (9-7). Yant non trova il campo e Giannelli di giustezza punisce (13-9). Astuto il mani out di Semeniuk per il 18-13, pesante l'errore in attacco di Lagumdzja (19-13). I Block Devils non concedono più nulla e l'errore al servizio di Lagumdzija mette il punto esclamativo ad una prestazione pressochè perfetta (25-17).