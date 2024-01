Superlega, la Sir ritrova un grande Russo: "Bello giocare davanti a questo pubblico"

È un bel lunedì, di meritato riposo, per la Sir Susa Vim Perugia.

Il rotondo e meritato successo di ieri al PalaBarton contro la Cucine Lube Civitanova, figlio di una prestazione convincente degli uomini del presidente Sirci, fa proseguire la striscia positiva di questo avvio di 2024 e mantiene i Block Devils sempre al secondo posto in classifica a rincorrere la capolista Trento.

Ad aggiungere soddisfazione il pienone di ieri a Pian di Massiano. La presenza massiccia e festante dei tifosi al PalaBarton è una costante di questa stagione, i 4417 di ieri sera sono il numero più alto in una gara di Perugia dal restyling estivo dell’impianto cittadino e testimoniano la vicinanza e la passione della gente verso la squadra.

Squadra che torna al lavoro domani con una doppia seduta di lavoro per iniziare il percorso di preparazione al prossimo appuntamento ufficiale, la trasferta di sabato 20 gennaio al PalaPanini di Modena per affrontare i padroni di casa della Valga Group per la quarta di ritorno di campionato.

Il capitolo Civitanova si chiude invece con le parole di Roberto Russo ed Angelo Lorenzetti.

“È stato bello ieri giocare davanti ad un pubblico del genere, numeroso, che si è fatto sentire e che ringrazio”, dice il centrale palermitano ieri titolare ed autore di una prova sontuosa chiusa a 9 punti con 2 ace, 1 muro ed il 75% in primo tempo. “Sono felice per la vittoria, abbiamo affrontato bene la partita fin dall’inizio. Non era facile, Civitanova è una squadra forte con tanti campioni. Mancava Fabio (Balaso, assente per la prematura scomparsa della mamma, ndr) e sappiamo quanto è importante per loro, noi abbiamo pensato alla nostra metà campo mettendo in campo una buna prestazione. Credo che, se iniziamo bene e con la giusta cattiveria, è difficile per tutti giocare contro di noi. Ieri lo abbiamo fatto e forse il risultato finale dice proprio questo. Ma ora voltiamo pagina e pensiamo a Modena. Avremo una settimana piena per preparare una partita importante. Dovremo mettere in campo il nostro livello migliore, sarà una gara delicata perché loro vorranno certamente fare bene, ma ci faremo trovare pronti”.

“Durante la stagione ogni squadra ha determinati momenti, forse adesso Civitanova non sta facendo il suo massimo e capita a tutti, noi dal canto nostro abbiamo giocato concentrati in tutte le fasi della pallavolo”, spiega invece il tecnico bianconero. “Ieri abbiamo fatto difetto nel contrattacco dopo un periodo nel quale eravamo cresciuti su questo aspetto. Ovviamente ci sono anche i meriti di Civitanova, ma quando giochi con palleggiatori come De Cecco a muro puoi far poco e quindi, quando recuperi qualcosa in difesa, in contrattacco bisogna far vedere che sappiamo fare meglio di ieri. Dall’altra parte c’è stata una prova al servizio sostanziosa dei ragazzi. Una rondine non fa primavera e con la battuta bisogna sempre stare attenti perché è un po’ come il pesce, basta poco per andare a male. Però i ragazzi ci stanno lavorando, spero che il match di ieri sia un inizio in questo senso ed il frutto del lavoro in palestra. Il pubblico? È importante capire che i nostri tifosi giocano con noi, ma non sono in campo. Quindi non sei avvantaggiato se giochi in casa, devi comunque giocare bene. Detto questo, giocare in questo palazzetto con tutta questa gente è molto bello e la bellezza è un qualcosa che fa bene all’uomo”.