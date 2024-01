Superlega, Colaci avverte la Sir: "Giocare contro Modena è sempre complicato"

Antivigilia di campionato per la Sir Susa Vim Perugia.

Due giorni al ritorno in campo per gli uomini di coach Lorenzetti attesi dalla trasferta in terra emiliana di sabato pomeriggio al PalaPanini contro la Valsa Group Modena.

“Affrontiamo la prima trasferta dell’anno su uno dei campi certamente più difficili della Superlega”, dice il libero Massimo Colaci.

“Giocare contro Modena è sempre complicato, i precedenti contano poco, quello che conta è scendere in campo al PalaPanini con l’atteggiamento e l’attenzione avute nelle ultime partite. Siamo consapevoli delle difficoltà del match e della grande qualità dei giocatori di Modena, a partire da Bruno e dal mio amico Juantorena fino a tutti gli altri. Siamo al tempo stesso consci che, se mettiamo sul taraflex la giusta aggressività ed il nostro miglior gioco, possiamo battagliare bene per provare a portare a Perugia punti importanti per la classifica”.

Ultimi allenamenti a Pian di Massiano per i Block Devils che, dopo la doppia seduta di oggi, si alleneranno domattina al PalaBarton prima della partenza nel primo pomeriggio con direzione Modena.

Avversario dei bianconeri una Valsa Group Modena reduce dalla vittoria rigenerante ottenuta domenica scorsa a Monza e determinata davanti al proprio pubblico a “vendicare”, sportivamente parlando, le due sconfitte stagionali maturate nei due precedenti del match d’andata e dei quarti di Coppa Italia. La Valsa Group, unica squadra ad aver finora battuto in campionato la primatista della Superlega Trento, veleggia al momento all’ottavo posto con un buon margine sulla nona (Cisterna) e con la sesta e la settima, rispettivamente Monza e Verona, distanti solo due ed un punto.

Sarà una trasferta durissima per i Block Devils perché Modena è sempre Modena, cioè una società storica, una piazza storica, un pubblico competente ed appassionato, una squadra di rango che abbina esperienza e gioventù, qualità tecniche e doti atletiche. A guidare la nave ci sono i vari Bruno, Stankovic e Juantorena, giocatori di fama internazionale e dalla carriera straordinaria. Ci sono poi i vari Sapozhkov, Rinaldi, Davyskiba, Sanguinetti, Brehme e Federici, ragazzi in rampa di lancio, a comporre un equipaggio dalle potenzialità enormi e ad offrire a coach Petrella tante soluzioni tattiche differenti da utilizzare anche a gara in corso. Occhio a Davyskiba ed al suo servizio al fulmicotone, occhio a Sapozhkov che sta attaccando in campionato, dall’alto dei suoi 220 cm, con il 54% di efficacia, occhio a Sanguinetti, primi tempi altissimi ed una battuta in salto (16 ace) seconda solo a Simon nel ruolo, occhio a Rinaldi, il gioiellino di casa, bravissimo a trasformare in oro i palloni sporchi. E occhio ovviamente ai già citati Bruno, Stankovic e Juantorena perché le hanno viste e superate tutte in carriera e perché, quando il livello si alza, sanno raggiungere picchi altissimi grazie alla loro classe cristallina.