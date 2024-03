Playoff Superlega, Sir Susa Vim Perugia - Rana Verona: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

È il momento di gara 3!

Tutto pronto al PalaBarton per il terzo atto della serie dei quarti di finale playoff con la Sir Susa Vim Perugia che attende domani pomeriggio a Pian di Massiano la Rana Verona.

2-0 la situazione a favore dei Block Devils, fischio d’inizio domani alle ore 18:00 con diretta streaming sulla piattaforma web VBTV. Serie al meglio delle cinque tra la seconda e la settima della regular season, Perugia con una vittoria stacca il biglietto per la semifinale, Verona vuole riaprire il discorso qualificazione.

“In vista di gara 3 c’è da considerare l’interruzione di una settimana della serie”, dice il tecnico Angelo Lorenzetti. “Solitamente i playoff si giocano in modo più rapido, in una settimana si interrompono i canali delle emozioni, sia positive che negative, per cui non dico che è un ricominciare dall’inizio, ma quasi. Su questo aspetto dobbiamo porre molta attenzione per scendere in campo con grande aggressività e con la consapevolezza che in entrambe le prime due partite il loro approccio tecnico alla gara è stato migliore. Su questa questione domani vogliamo sicuramente fare un miglioramento. Verona spalle al muro? Questa è una frase ad effetto che si dice spesso, ma una partita è una partita, gara 3 comincia dallo 0-0, lo sanno loro e lo sappiamo noi. Sappiamo che loro hanno due caratteristiche molto importanti: la grande aggressività ed il fatto di sbagliare quasi nulla. Questo secondo fattore ci impone di doverci conquistare i punti uno ad uno, nelle prime due gare in parte lo abbiamo fatto, domani dobbiamo farlo con continuità”.

Pochi ed importanti gli aspetti toccati dallo staff tecnico bianconero in questa settimana nella quale le questioni di ordine tecnico-tattico emerse in gara 1 e gara 2 sono state approfondite con molta attenzione. A livello di formazione Lorenzetti al solito si prenderà tutto il tempo a disposizione per fare ogni valutazione del caso e decidere i sette di partenza. Possibile una conferma della formazione di gara 2 con Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Russo e Flavio coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Verona si presenta a Perugia animata dalle migliori intenzioni e decisa a prolungare la serie. Anche coach Stoytchev ha qualche dubbio sul 6+1 iniziale che potrebbe essere quello con Spirito in regia, Amin opposto, Grozdanov e Zingel al centro della rete, Mozic e Keita martelli di posto quattro e D’Amico a dirigere la seconda linea.

INGRESSO AL PALABARTON

La società bianconera comunica che domani le porte del PalaBarton apriranno alle ore 16:00 circa. Per regolamentare al meglio l’accesso del pubblico saranno a disposizione gli accessi A2 - A3 - B1 - B2 - D2 - D3. La società ricorda anche che la biglietteria all’interno del palazzetto da questa stagione è situata all’ingresso B3 e che la stessa sarà aperta a partire dalle ore 14:30 circa.

PRECEDENTI

Trentanove i precedenti tra le due formazioni con trentadue vittorie della Sir Susa Vim Perugia e sette successi della Rana Verona. Nella serie playoff in corso gara 1 al PalaBarton è terminata con la vittoria dei Block Devils 3-1 (parziali di 23-25, 25-16, 25-21, 25-19), stesso punteggio sempre a favore di Perugia nella gara 2 disputata al Pala Agsm Aim di Verona (parziali di 25-21, 21-25, 16-25, 15-25).

EX DELLA PARTITA

Due gli ex in campo e tutti nel roster bianconero dove figurano Massimo Colaci, a Verona dal 2008 al 2010, e Sebastian Solè, a Verona dal 2018 al 2020. Ex anche in panchina per Perugia dove c’è Angelo Lorenzetti, tecnico a Verona nella stagione 2006-2007.

DIRETTA DEL MATCH SU VBTV

Il match di domani tra Perugia e Verona sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web VBTV a partire dalle ore 18:00 con la telecronaca di Simone Camardese ed il commento tecnico di Marco Taba.

AGGIORNAMENTI LIVE SUI CANALI SOCIAL

Aggiornamenti live a cura dell’ufficio comunicazione bianconero domani pomeriggio per Perugia-Verona sui canali social della Sir Susa Vim Perugia.

PROGRAMMAZIONE SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Perugia-Verona sarà trasmessa in replica martedì 19 marzo alle ore 23:00 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Susa Vim Perugia. Prima sempre martedì ma alle ore 21:30 consueto appuntamento con “Golden Set”, il format settimanale di approfondimento sui Block Devils con conduzione affidata a Federica Monarchi e Marco Cruciani. Ospiti in studio i bianconeri Roberto Russo ed Alessandro Toscani.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli-Ben Tara, Flavio-Russo, Plotnytskyi-Semeniuk, Colaci libero. All. Lorenzetti.

RANA VERONA: Spirito-Amin, Zingel-Grozdanov, Keita-Mozic, D’Amico libero. All. Stoytchev.

Arbitri: Gianluca Cappello - Maurizio Canessa