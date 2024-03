Playoff Superlega, i numeri delle prime due sfide tra Sir e Verona

Block Devils in piena preparazione al PalaBarton in vista di gara 3 dei quarti di finale playoff tra Sir Susa Vim Perugia e Rana Verona in programma a Pian di Massiano domenica alle ore 18:00.

I ragazzi cari al presidente Sirci hanno messo la testa nello scatolone e sono concentrati solo sulla terza sfida contro la formazione di Rado Stoytchev.

Perugia è avanti 2-0 nella serie con gara 3 che, in una serie al meglio delle cinque, rappresenta dunque domenica per i bianconeri il primo match point per accedere alle semifinali scudetto.

Con la squadra “serrata” all’interno delle quattro mura dell’impianto di Pian di Massiano e con la consapevolezza che in questo periodo della stagione ogni match ha una sua storia, può essere interessante vedere cosa hanno detto le prime due partite della serie dei quarti di finale tra Perugia e Verona.

Numeri alla mano, il differenziale maggiore emerso tra le due formazioni sommando le due gare è in attacco ed a muro. Sotto rete i Block Devils hanno una percentuale di efficacia totale del 59% contro il 43,5% di Verona mentre 24 sono i muri vincenti dei bianconeri contro gli 11 degli scaligeri.

La Rana Verona ha avuto sempre un avvio migliore, come testimoniano i primi set delle due partite vinti entrambi dalla formazione gialloblu, la Sir Susa Vim ha dimostrato di saper crescere esponenzialmente durante i match. Una costante per le due formazioni è stata invece quella di limitare il numero degli errori in fase offensiva (11 in due gare per Verona, 10 per Perugia) a tutto vantaggio ovviamente anche dello spettacolo in campo.

Passando ai singoli, il miglior realizzatore tra gara 1 e gara 2 è stato Kamil Semeniuk che ne ha messi a terra rispettivamente 24 e 20, mentre nella metà campo veronese Amin ne ha scritti a referto 35 complessivi. Giannelli ha messo insieme 8 muri tra gara 1 e gara 2 ed è il migliore nel fondamentale (4 a testa complessivi dall’altra parte della rete per Amin e Grozdanov), Russo vanta 5 ace totali contri i 4 di Semeniuk ed Amin.

Queste le statistiche principali di gara 1 e gara 2, numeri che possono essere una diapositiva piuttosto realistica dell’andamento finora della serie, ma che in vista della terza sfida di domenica contano davvero poco. Perché, come detto sopra, nei playoff ogni partita fa storia a sé.

PREVENDITA PER PERUGIA-VERONA DI DOMENICA 17 MARZO

È attiva e procede a vele spiegate la prevendita per il prossimo match casalingo dei Block Devils che affronteranno al PalaBarton domenica 17 marzo con fischio d’inizio alle ore 18:00 la Rana Verona per gara 3 dei quarti di finale dei playoff scudetto.

La prevendita prevede la possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/ it/ricercapv).

Di seguito i prezzi dei biglietti per Perugia-Verona (il prezzo non comprende i costi di prevendita e di commissioni):

TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 48,00

Ridotto (under 14): € 29,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 43,00

Ridotto (under 14): 26,00

DISTINTI CENTRALI

Intero: € 35,00

Ridotto (under 14): € 20,00

DISTINTI LATERALI

Intero: € 35,00

Ridotto (under 14): € 20,00

GRADINATE II° ANELLO CENTRALE

Intero: € 24,00

Ridotto (under 14): € 14,00

GRADINATE II° ANELLO LATERALE

Intero: € 22,00

Ridotto (under 14): € 12,00

SETTORI A-B-C-D “SPICCHI”

Intero: € 12,00

Ridotto (under 14): € 8,00