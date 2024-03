Playoff Superlega, la Sir vola e Sirci chiama a raccolta i tifosi

Giorno di riposo per la Sir Susa Vim Perugia che, rientrata nella notte dalla trasferta di Verona, gode oggi di 24 ore di recupero. La squadra, agli ordini di coach Lorenzetti, tornerà al PalaBarton domattina per dare il via alla settimana che porta a gara 3 dei quarti di finale dei playoff scudetto in programma domenica a Pian di Massiano sempre ovviamente contro la Rana Verona.

Ci arriverà una Perugia avanti 2-0 nella serie dopo la vittoria di ieri sera in gara 2. Una vittoria in rimonta come successo nel primo atto della serie. Una vittoria costruita su una crescita importante della squadra durante l’arco del match, una crescita in battuta, una crescita a muro. Fedeli al mantra di tutto l’ambiente bianconero, una vittoria da mettere subito nel cassetto, da accantonare perché i playoff sono questi e quello che conta è solo la partita successiva.

A chiudere allora gara 2 le parole del presidente Sirci e di coach Lorenzetti.

“Nel primo set eravamo contratti soprattutto in battuta”, dice il numero uno bianconero. “Il clima al palazzetto era molto caldo con tutto quel pubblico ed abbiamo faticato. Poi i ragazzi hanno reagito, abbiamo migliorato la battuta e questo ci ha aiutato ad emergere a muro ed in contrattacco. La squadra mi è piaciuta, mi è piaciuto molto Giannelli che ha avuto una bellissima gestione dell’attacco, anche Ben Tara ha fatto molto bene e poi Semeniuk ha dimostrato una classe incredibile. Adesso sarebbe un grave errore calare l’attenzione. Ci sarà una settimana prima di gara 3, Verona verrà a Perugia con le spalle al muro, darà tutto quello che ha e certamente sarà molto pericolosa. Hanno grandi campioni, un grande allenatore e senza dubbio possono crearci problemi. Dovremo entrare in campo determinati e con i piedi per terra. Spero e mi auguro di vendere un PalaBarton pieno domenica a vedere lo spettacolo bellissimo di questi playoff”.

“La partenza di ieri, cosa che è successa anche in gara 1, ci indica che c’è un qualcosa da migliorare perché poi contro queste squadre non è mai facile mettere tre set consecutivi. Abbiamo una settimana per lavorare su questa cosa e vogliamo farlo. Adesso abbiamo tre opportunità per cercare la terza vittoria della serie, non si tratta di farlo subito e via dicendo, lo vogliamo fare esprimendo un buon gioco. Ieri sera ci siamo sciolti con l’andare del tempo, all’inizio sul cambiopalla siamo stati così così e loro invece molto efficienti, poi abbiamo cambiato qualcosina in battuta, siamo stati più attenti nel cambiopalla della flot e la partita si è messa meglio”.