Playoff Superlega, Rana Verona - Sir Susa Vim Perugia: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Tutto pronto per gara 2 dei quarti di finale playoff per la Sir Susa Vim Perugia.

La squadra bianconera ha svolto stamattina l’ultima seduta di lavoro tecnico al PalaBarton e nel primo pomeriggio parte alla volta di Verona dove domani sera affronta i padroni di casa della Rana Verona per la seconda sfida della serie che assegna un posto nelle semifinali scudetto. Fischio d’inizio al Pala Agsm AIM alle ore 20:30 con diretta TV su Raisport ch. 58 e diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv.

Angelo Lorenzetti parla così prima della partenza della squadra per la città scaligera.

“Andiamo a Verona prendendo il buono di gara 1 perché il nostro livello mercoledì è stato alto e questo non va dato per scontato nelle gare successive. Deve essere un tendere, ma se capiterà di essere più bassi di rendimento dovremo comunque lottare e giocare per provare a portare a casa le vittorie che servono. Mi aspetto una Verona migliore rispetto a gara 1 soprattutto in battuta perché in quel fondamentale sanno fare meglio e poi in casa le squadre solitamente hanno un rendimento migliore dai nove metri. Dovremo saper rispondere con un atteggiamento di ricezione molto importante, essere sciolti ma con una mentalità aggressiva perché è chiaro che, prendendo dei break di punti, dopo diventa dura nella nostra fase break perché si va sotto pressione. Come sta la squadra? Direi bene. È chiaro che le situazioni dei rientranti, in particolare Leo e Oleh (Leon e Plotnytskyi, ndr), le dobbiamo monitorare. È la terza partita in una settimana per i due ragazzi, forse entrambi non ce l’hanno nelle gambe quindi è possibile che ci sarà la necessità di alternarli come in gara 1. Però non ci sono guai grossi e questa è una cosa che cercheremo di mantenere per tutta la durata dei playoff fino a quando staremo in campo”.

Pochissimo tempo per preparare gara 2 e focus mirato su due-tre aspetti emersi da gara 1 per lo staff tecnico bianconero con i Block Devils a caccia del secondo punto nella serie. Lorenzetti valuterà con attenzione la condizione dei suoi ragazzi prima di decidere i sette di partenza, ma potrebbe confermare la formazione che ha chiuso gara 1 con Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Flavio e Russo coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

La Rana Verona è invece intenzionata a rimettere in equilibrio il discorso e punta anche sul calore del proprio pubblico. Rado Stoytchev, tecnico scaligero, dovrebbe confermare la formazione di gara 1 con Spirito in regia, Amin opposto, Grozdanov e Zingel al centro della rete, Mozic e Dzavoronok martelli di posto quattro e D’Amico a dirigere la seconda linea.

PRECEDENTI

Trentotto i precedenti tra le due formazioni con trentuno vittorie della Sir Susa Vim Perugia e sette successi della Rana Verona. L’ultimo confronto diretto è ovviamente gara 1 di mercoledì al PalaBarton con vittoria dei Block Devils 3-1 (parziali di 23-25, 25-16, 25-21, 25-19).

EX DELLA PARTITA

Due gli ex in campo e tutti nel roster bianconero dove figurano Massimo Colaci, a Verona dal 2008 al 2010, e Sebastian Solè, a Verona dal 2018 al 2020. Ex anche in panchina per Perugia dove c’è Angelo Lorenzetti, tecnico a Verona nella stagione 2006-2007.

DIRETTA TV SU RAISPORT E STREAMING SU VOLLEYBALLWORLD.TV

Il match di domani tra Verona e Perugia sarà visibile in diretta TV su Raisport ch. 58 a partire dalle ore 20:30 con il commento di Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta. Diretta streaming anche sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 20:30.

DIRETTA SUI CANALI SOCIAL

La voce dell’ufficio comunicazione, direttamente dalla tribuna stampa del Pala Agsm AIM, racconterà live alle ore 20:30 Verona-Perugia sui canali social della società bianconera.

PROGRAMMAZIONE SU UMBRIA TV

Un’ampia sintesi di Verona-Perugia sarà trasmessa in replica martedì 12 marzo alle ore 23:00 sul canale 10 di Umbria TV, televisione ufficiale della Sir Susa Vim Perugia. Prima sempre martedì ma alle ore 21:30 consueto appuntamento con “Golden Set”, il format settimanale di approfondimento sui Block Devils con conduzione affidata a Federica Monarchi e Marco Cruciani. Ospiti in studio i bianconeri Massimo Colaci e Kamil Semeniuk.

PROBABILI FORMAZIONI:

RANA VERONA: Spirito-Amin, Zingel-Grozdanov, Dzavoronok-Mozic, D’Amico libero. All. Stoytchev.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli-Ben Tara, Flavio-Russo, Plotnytskyi-Semeniuk, Colaci libero. All. Lorenzetti.

Arbitri: Carlo Mauro Goitre - Vincenzo Carcione