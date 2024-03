Playoff Superlega, la Sir sbanca anche Verona ed è ad un passo dalle semifinali

La prima partita in trasferta di una serie playoff lunga come si presenta quella di Superlega è sempre importante per fare i primi calcoli, o per lo meno per tracciare un primo bilancio del lavoro svolto. Ma è anche quella più temuta, visto quanto accaduto spesso e volentieri negli anni passati.

La Sir Susa Vim Perugia è stata davvero brava ad esorcizzare il pericolo e ad imporsi a Verona per 3-1, facendo sua dunque anche gara due e replicando il punteggio del match iniziale disputato domenica scorsa. Il che significa che qualora in gara tre, in programma il 17 di marzo al PalaBarton, arrivasse una nuova vittoria il passaggio alle semifinali sarebbe automatico senza dover disputare le ultime due partite. Un bel vantaggio, soprattutto per chi vuole recuperare energie in vista di scontri che si preannunciano duri e difficili.

E' stata una partita a due facce: nel primo set i Block Devils hanno sofferto l'aggressività degli scaligeri, che sono passati in vantaggio, per poi prendere le misure all'avversario, sovrastandolo letteralmente negli altri tre set.

La pallavolo del resto non mente mai e oggi, nel palasport veronese, si è avuta le netta percezione che quella di Perugia è la squadra nettamente più forte tra le due. Tra una settimana dunque ci sarà un'altra importantissima riprova, di quelle da non fallire.

La partita

I commenti dei protagonisti

Ancora alti standard di rendimento per Wassim Ben Tara, chiamato ad esprimere il giudizio sul match: "È una vittoria importante. Sapevamo che sarebbe stata difficile e che loro avrebbero spinto tanto davanti al loro pubblico. Dopo il primo set abbiamo preso il nostro ritmo a partire dalla battuta. Sono contento per la vittoria, ma ora testa a gara 3. Siamo nei playoff, con due vittorie non si fa niente, il lavoro non è finito. Ci aspetta un’altra partita importante domenica prossima in casa e dobbiamo essere concentrati dal primo allenamento della settimana".

Il tabellino

RANA VERONA – SIR SUSA VIM PERUGIA 1-3

Parziali: 25-21, 21-25, 16-25, 15-25

RANA VERONA: Spirito 1, Amin 12, Grozdanov 7, Zingel 3, Mozic 11, Keita 11, D’Amico (libero), Dzavoronok, Cortesia 1, Bonisoli, Mosca 3, Jovovic. N.e.: Sani, Zanotti (libero). All. Stoytchev, vice all. Simoni.

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli 8, Ben Tara 17, Flavio 11, Russo 6, Plotnytskyi 12, Semeniuk 20, Colaci (libero), Leon, Held. N.e.: Ropret, Herrera, Solè, Toscani (libero), Candellaro. All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.

Arbitri: Carlo Mauro Goitre - Vincenzo Carcione

Le Cifre

VERONA: 13 b.s., 2 ace, 52% ric. pos., 17% ric. prf., 38% att., 7 muri. PERUGIA: 20 b.s., 4 ace, 43% ric. pos., 23% ric. prf., 58% att., 14 muri.